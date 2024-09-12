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競爭激烈...日本自民黨總裁民調出爐 小泉進次郎暫居首

中央社／ 東京12日專電
日本前環境大臣小泉進次郎。圖／路透
日本前環境大臣小泉進次郎。圖／路透

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉今天公告，候選人有9人，人數創新高，9月27日將投開票。日本時事通信社最新民調顯示，民眾被問及誰最適任自民黨新總裁時，43歲的前環境大臣小泉進次郎得票比例暫居第一。

自民黨總裁選舉今天依序登記參選的9人為63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、63歲內閣官房長官林芳正、43歲的小泉進次郎、71歲外務大臣上川陽子、68歲的前內閣官房長官加藤勝信、61歲數位大臣河野太郎、67歲自民黨前幹事長石破茂、68歲自民黨幹事長茂木敏充。

時事通信社於本月6至9日實施民調，被問及誰最適任自民黨總裁時，前4名分別是小泉進次郎（得票比例25.5%）、前幹事長石破茂（24.2%）經濟安全保障大臣高市早苗（8.5%）、數位大臣河野太郎（4.9%）。

這份調查是以先前表示有意願參選自民黨總裁的11人，請民眾選出自己認為適任的一人，是在今天舉行選舉公告前所實施的民調。上一次是8月2至5日實施的民調，當時選項有14人，結果第一名是石破茂（18.7%）、第2名是小泉（12.5%）。

如果僅限由自民黨支持層做選擇的話，小泉拿到35.6%居最多。石破拿到27.1%、高市12.1%、河野3.6%。

有關自民黨派閥「小金庫」事件，民眾被問及新總裁是否有必要釐清真相時，認為有必要的民眾達76.9%、認為沒必要的民眾為10.6%。問及自民黨總裁選舉後，是否支持早日解散眾議院舉行總選舉（大選）時，支持此作法的民眾占56.7%、不支持的民眾占16.2%。

民眾被問及下一屆眾議院選舉比例代表（類似不分區）的投票對象，以回答自民黨者占31.2%居最多。其次是回答投給最大在野黨立憲民主黨者占10.2%、日本維新會5.5%、公明黨4.2%。

這份民調顯示，首相岸田文雄目前所率領的內閣支持率為18.7%，比上個月的民調結果少0.7個百分點。連續10個月內閣支持率跌破2成。不支持率為57.5%，比上次民調增3.9個百分點。

這份民調也顯示，政黨支持率、自民黨21.1%，比上個月民調結果增1.2個百分點。立憲民主黨4.0%，比上個月增0.3個百分點；公明黨2.7%，比上個月增0.5個百分點；日本維新會2.3%，比上個月0.5個百分點。

民調是針對全國18歲以上的2000名男女，以個別面談的方式實施，有效回收率58.5%。

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