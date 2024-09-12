教宗訪新加坡為移工請命 籲保障尊嚴給予合理薪酬

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在亞太行最終站新加坡為移工請命。他對政治領袖及士紳談話時，呼籲「特別注意」保障移工尊嚴，給予公平合理的薪酬。

法新社報導，教宗說：「這些勞工對社會貢獻良多，應該保障他們獲得合理薪酬。」

根據國際勞工組織（ILO）統計，全球各地估有1億7000萬名移工，約占全球勞動力的5%，他們大部分生活在美洲、歐洲及中亞地區。

然而，對諸如阿拉伯聯合大公國第一大城杜拜、卡達首都杜哈和新加坡等成長快速的閃亮大都會而言，薪資低廉的勞工向來發揮著重要作用。

新加坡估有30萬名低薪移工，其中許多來自南亞，以及天主教徒為人口主力而且特別虔誠的菲律賓。

倡議人士指出，這些移工在面對剝削時無法獲得足夠保障，有時還會遭遇到惡劣生活條件。新加坡政府否認相關指控。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有數以萬計移工被強行關在宿舍裡，讓這個問題浮上檯面。

方濟各沒有明確提到在新加坡的勞工，但上述說法很可能在強烈保護形象的新加坡政府內部引發不安。

儘管如此，教宗仍對新加坡的「創業精神」和活力讚譽有加，表示如此特質造就「大片宛如從海中拔地而起的超現代摩天大樓」。

他將擁有近600萬人口的新加坡描繪成照亮世界的光輝，表示「新加坡是一幅多元民族、文化與宗教和諧共處的馬賽克鑲嵌畫…我鼓勵你們繼續致力促進全人類團結與友愛，為所有民族和國家的共同利益努力」。