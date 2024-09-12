快訊

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

聽新聞
0:00 / 0:00

攻頂前體力透支！南韓、義大利4登山客白朗峰失蹤 證實已罹難

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓與義大利共4名登山客周末攀登白朗峰遭遇惡劣天氣失蹤，當局證實10日發現4人遺體，指他們「體力透支身亡」，其中有些人距離攻頂只剩不到100公尺。圖為西歐最高峰白朗峰。美聯社
南韓與義大利共4名登山客周末攀登白朗峰遭遇惡劣天氣失蹤，當局證實10日發現4人遺體，指他們「體力透支身亡」，其中有些人距離攻頂只剩不到100公尺。圖為西歐最高峰白朗峰。美聯社

2支分別來自義大利與南韓的登山隊共4名登山客，上周末攀登法國阿爾卑斯山（French Alps）遭遇暴風雨後失蹤；當局最新證實10日在白朗峰（Mont Blanc）尋獲4人遺體，並指他們在登頂前因「體力透支身亡」。

法新社報導，當局7日獲報3支登山隊攀登白朗峰遭遇暴風雨後失蹤，並出動直升機和搜救人員徒步協尋，其中一支南韓隊伍在8日上午於海拔13450英尺處（約4099公尺）被尋獲。

而另一支義大利搜救隊抵達峰頂時未能尋獲其他失蹤者，當時天氣狀況則加劇直升機搜救難度。

一名官員表示，失蹤的義大利登山客被困海拔15000英尺處時（約4572公尺），一度和搜救人員通上電話，不過很快便失去訊號；最終在10日尋獲4名登山客遺體。法新社報導，這些罹難者中有一些距離山頂不到100公尺。

阿爾卑斯山白朗峰是西歐最高峰，海拔高度將近15800英尺，相當於4815.84公尺。

失蹤 義大利 阿爾卑斯山

延伸閱讀

U23世界盃／中國點破完全比賽 南韓仍強勢搶下複賽首勝

富士山登山季結束 通宵攻頂登山客因管制銳減

義大利倡議14歲以下學童禁用手機 教長認同

攀特富野古道跌落20公尺深邊坡 消防救出54歲女登山客送醫

相關新聞

攻頂前體力透支！南韓、義大利4登山客白朗峰失蹤 證實已罹難

2支分別來自義大利與南韓的登山隊共4名登山客，上周末攀登法國阿爾卑斯山（French Alps）遭遇暴風雨後失蹤；當局最...

日本自民黨總裁9人參選大爆炸！小泉進次郎「前首相老爸」第一次開口談兒子

43歲的小泉進次郎參選日本自民黨總裁（黨魁），他的父親、前首相小泉純一郎第一次公開表示他的想法；在此之前，純一郎一直反對...

太平洋島國論壇疑遭中國駭客攻擊 澳洲派專家處理

澳洲廣播公司今天報導，「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）秘書處網路疑遭由中國政府支...

印尼官員：下任總統普拉伯沃內閣將有44名部長

印尼貿易部長、國民使命黨黨主席哈山向媒體表示，候任總統普拉伯沃的內閣將設有44名部長，但具體人數尚未確定。政治觀察家曾批...

回應阿富汗戰爭罪調查 澳洲取消部分澳洲軍官榮譽

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今證實，已取消部分現役及退役軍官的榮譽與獎勵，作為他們在「布瑞爾頓報告...

是秘魯經濟推手也是獨裁者 藤森謙也評價兩極

秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）今天辭世，享壽86歲。他曾在1990年代帶領秘魯經濟起飛，後來卻因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。