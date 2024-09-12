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攻頂前體力透支！南韓、義大利4登山客白朗峰失蹤 證實已罹難
2支分別來自義大利與南韓的登山隊共4名登山客，上周末攀登法國阿爾卑斯山（French Alps）遭遇暴風雨後失蹤；當局最新證實10日在白朗峰（Mont Blanc）尋獲4人遺體，並指他們在登頂前因「體力透支身亡」。
法新社報導，當局7日獲報3支登山隊攀登白朗峰遭遇暴風雨後失蹤，並出動直升機和搜救人員徒步協尋，其中一支南韓隊伍在8日上午於海拔13450英尺處（約4099公尺）被尋獲。
而另一支義大利搜救隊抵達峰頂時未能尋獲其他失蹤者，當時天氣狀況則加劇直升機搜救難度。
一名官員表示，失蹤的義大利登山客被困海拔15000英尺處時（約4572公尺），一度和搜救人員通上電話，不過很快便失去訊號；最終在10日尋獲4名登山客遺體。法新社報導，這些罹難者中有一些距離山頂不到100公尺。
阿爾卑斯山白朗峰是西歐最高峰，海拔高度將近15800英尺，相當於4815.84公尺。
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