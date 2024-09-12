太平洋島國論壇疑遭中國駭客攻擊 澳洲派專家處理

澳洲廣播公司今天報導，「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）秘書處網路疑遭由中國政府支持的駭客團體攻擊，澳洲政府隨即派遣網路安全專家前往斐濟協助處理。

澳洲廣播公司（ABC）引述消息來源表示，駭客的目的是收集秘書處的運作資訊和與成員國的通訊內容。駭客攻擊最早在今年2月就被察覺，此事正值中國擴大在太平洋地區影響力、與西方國家區域競爭日趨激烈之際。

報導指出，澳洲政府派遣了由政府和私人部門專家組成的網路安全團隊，前往斐濟協助太平洋島國論壇秘書處，驅逐駭客並修復其電腦系統，而攻擊疑是中國政府支持的駭客組織所為。

過去，澳洲也曾多次將網路攻擊歸咎於與中國國家安全部有關的駭客團體。

報導指出，「太平洋島國論壇」已經向成員國通報此事件，包括在今年第53屆太平洋島國論壇於東加王國舉行的領袖會議上。不過，「太平洋島國論壇」秘書處並未正式披露此攻擊事件，也未公開指控中國。

中國駐澳洲大使館則駁斥，稱與駭客攻擊事件無關，不應無證據指控中國，並強調中國是網路攻擊的主要受害者，從未支持或縱容這類行為。

紐西蘭外交部一名發言人表示，已經接獲「太平洋島國論壇」遭網路攻擊的簡報，並對區域內惡意網路事件的增長表示擔憂，感謝澳洲對太平洋島國論壇秘書處的迅速協助。

目前，澳洲政府尚未對外公開證實此事，只表示網路援助團隊已多次應對太平洋地區的網路危機。「太平洋島國論壇」秘書處尚未對此事回應。