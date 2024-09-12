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FT: 狙殺賓拉登的海豹六隊為協助台灣做訓練

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
自稱擊斃賓拉登的海豹6隊隊員Robert O’Neill後來出書，回憶他在軍中的任務。美聯社
自稱擊斃賓拉登的海豹6隊隊員Robert O’Neill後來出書，回憶他在軍中的任務。美聯社

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，當年狙殺賓拉登的美國海軍特戰部隊「海豹6隊」正接受訓練，一旦解放軍犯台，將為協助台灣做好準備。

金融時報報導，這支精銳的特戰部隊專責美國軍方最敏感也最艱難的任務，已有超過一年留在維吉尼亞的Dam Neck 為兩岸衝突做規畫和訓練。

海豹6隊是美軍最精銳的一級部隊，與陸軍著名的三角洲部隊齊名，直隸於聯合特戰司令部。

近年來，美國國防部也派遣更多正規特戰部隊前往台灣，執行訓練台灣部隊在內的任務。金融時報指出，由於海豹6隊行動都列為高度機密，因此無從得知是在準備什麼任務。

五角大廈發言人對此僅表示，美國國防部和部隊「為各種突發事件做準備和訓練」。

對美國特戰任務頗有研究的軍事作者 Sean Naylot 告訴金融時報，海豹六隊若規劃台灣相關的任務，應該不會讓人感到意外。

他表示，美國軍方這幾年重新將重心擺在大國競爭，即使是最精銳的反恐部隊也無可避免地會在這個領域找到角色。

海豹 特戰 美國

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