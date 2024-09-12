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印尼官員：下任總統普拉伯沃內閣將有44名部長

中央社／ 雅加達12日專電

印尼貿易部長、國民使命黨黨主席哈山向媒體表示，候任總統普拉伯沃的內閣將設有44名部長，但具體人數尚未確定。政治觀察家曾批評，新政府增加新部長職位是遷就盟友的手段，未考量執政效能。

與印尼候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）關係緊密的貿易部長、國民使命黨（PAN）黨主席哈山（Zulkifli Hasan）11日向「羅盤報」（Kompas）表示，普拉伯沃領導新政府的部長職位將達到44個。

他說：「具體（增加）人數尚未確定，但增加是肯定的，也許大約是44人。」

哈山表示，普拉伯沃的內閣規模一定會比將卸任的佐科威還大，當被問及國民使命黨是否會能獲得至少5個部長席位時，他回答，「當選總統有權決定內閣」。

現任總統佐科威（Joko Widodo）的政府中，共設有34個部長。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，國民使命黨是今年2月總統大選時，最早加入普拉伯沃聯盟的政黨之一。

普拉伯沃將在10月上任，過去幾個月，他積極爭取各政黨的支持以擴大執政聯盟。

報導指出，他考慮在執政團隊增加部長職位，但遭批評是遷就盟友的手段，沒有考量執政效能。

政治觀察家烏將（Ujang Komarudin）曾向媒體表示，政黨可能會利用普拉伯沃上任前的這段時間加強遊說，以確保獲得重要的閣員位置，進而擴大政治影響力。

「時代報」（Tempo）5月發表社論指出，普拉伯沃計畫組成一個擁有40名部長的內閣政府，「這將導致龐大的官僚政治且浪費公帑」。

社論寫道，由各政黨人士組成的政府可能很穩定，但若政府部會從現有的34個增至40個，「政府的官僚主義就會更嚴重，不同部會間的計畫也會重疊，後果就是導致支出增加」。

內閣 社論 職位

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