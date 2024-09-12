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菲律賓中部活火山持續蠢動 24小時噴危險氣體逾萬噸

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓中部坎拉翁火山依然不安，引發近80次火山地震，同時噴出大量危險氣體，現處於2級警戒狀態，民眾不得進入週邊半徑4公里範圍的永久危險區。

根據菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）今天發布的通告，坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）在過去24小時之間引發79次火山地震，噴出1萬1556噸的二氧化硫氣體。

火山地震低於前一天記錄的337次，但二氧化硫噴發量則是高於前一天記錄的9985噸。

PHIVOLCS維持坎拉翁火山的2級警戒，警告有可能發生蒸氣噴發，也就是地下水或地表水被岩漿瞬間加熱為蒸汽而噴發的情況，所有民眾及飛行器不得進入週邊半徑4公里範圍的永久危險區。

菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

PHIVOLCS提醒，長期曝露在二氧化硫濃度高的環境之下，可導致眼睛、喉嚨及呼吸道不適，在火山附近城鎮活動的民眾宜遮蓋口鼻，特別是患有氣喘、肺疾、心臟病者，以及長者、孕婦及兒童。

坎拉翁火山位於菲國中部的內格羅島（Negros），高約海拔2500公尺，上一次噴發是6月3日，火山灰雲達5000公尺高。

堪拉恩巿官員10日已提前疏散火山口下方圓4公里內附近約300名居民，安置在臨時收容所。

地震 氣喘 菲律賓

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