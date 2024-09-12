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回應阿富汗戰爭罪調查 澳洲取消部分澳洲軍官榮譽

中央社／ 雪梨12日專電

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今證實，已取消部分現役及退役軍官的榮譽與獎勵，作為他們在「布瑞爾頓報告」中被指控於阿富汗戰爭，所犯下戰爭罪行的回應。

馬勒斯未透露具體有多少軍官被剝奪獎勵，也未公佈任何姓名。不過，澳洲媒體報導，被取消獎勵的軍官數量少於10人。

2020年11月，澳洲發表「布瑞爾頓報告」（Brereton Report），揭露澳洲國防軍（ADF）在2005年至2016年期間，涉及殺害平民和俘虜的暴行，並形成了一種「戰士文化」。

新南威爾斯州法官布瑞爾頓（Paul Brereton）帶領團隊在澳洲與阿富汗進行了510次訪談，總計約2500小時的證詞，並記錄了超過6萬頁的證據，詳細調查了23起事件中發生的39次非法殺害阿富汗平民及兩次虐待事件，這些事件涉及25名現役或退役軍官，其中部分人員仍在服役。

報告提出了143項建議，並建議向受害者及其家屬提供補償。

馬勒斯今天向國會說明政府根據「布瑞爾頓報告」所展開的調查進度。他強調，「這將永遠是國家的恥辱」。

他還指出，報告中的143項建議中，政府已經落實了139項。澳洲政府也設立了專門調查辦公室，負責戰爭罪行指控的司法程序，並強調，這樣的問責制在全球範圍內十分罕見。

在發言的最後，馬勒斯表示，「布瑞爾頓報告」給了國家修正錯誤的機會。他感謝所有在報告中勇敢發聲的人，並承諾國防部的改革工作將繼續推進，確保澳洲國防軍未來保持榮譽與專業。

國防部 澳洲

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