是秘魯經濟推手也是獨裁者 藤森謙也評價兩極

秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）今天辭世，享壽86歲。他曾在1990年代帶領秘魯經濟起飛，後來卻因與對付叛軍有關的血腥戰爭犯下危害人類罪，入獄服刑16年。

路透社報導，與藤森關係密切的同僚今天稍早前往探視，並通報說他處於病危狀態。

藤森的兒女在社群媒體平台X上寫道：「經過與癌症漫長的搏鬥，我們的父親藤森謙也已啟程與天主相見。」與藤森家人關係密切的消息人士告訴法新社，藤森8月完成舌癌治療後，健康情況便迅速惡化。

藤森是日本移民之子，1990年當選總統時，原本只是一名默默無聞的農業大學校長。他迅速將自己培養成一名精明幹練的政治人物，事必躬親的行事風格雖帶來成果，卻也因為集中掌權而惹惱批評人士。

執政期間，藤森消除了導致數以百萬計秘魯民眾失業的惡性通膨，將數十家國營公司私有化，並削減貿易關稅，為秘魯經濟奠定基礎，帶領國家一度成為拉丁美洲地區最穩定經濟體之一。

在藤森監督下，毛派反政府游擊組織「光明之路」（Shining Path）令人敬畏的首腦古茲曼（AbimaelGuzman）被捕，讓這場1980年代崛起、差點推翻秘魯政府的運動遭受重大打擊。古茲曼2021年9月於獄中逝世。

但藤森1992年利用軍方戰車關閉國會，根據自己的喜好重新起草憲法以推動自由市場改革以及強硬的反恐法律後，許多秘魯人將藤森視為獨裁者。

在他執政10年期間發生一連串醜聞，國內輿論出現反對聲浪。

藤森2000年贏得第3個任期後不久，便出現他的高階幕僚及情報首長蒙蒂西諾斯（VladimiroMontesinos）發放現金賄賂政治人物的影片。藤森因此逃往日本展開流亡生活。

他曾從東京發傳真宣布辭職，後來競選日本國會議員失利。

藤森在日本很安全，因為他擁有秘魯與日本雙重國籍，且日本不會引渡其公民，因此當他在2005年因希望獲得原諒並重返政壇而決定回到秘魯時，讓許多人大感震驚。

不過事情不如藤森所料，他在短暫滯留智利期間遭到拘留，並於2007年引渡至秘魯，2009年遭定罪，判處25年徒刑。

據法新社報導，藤森是因為在1991年與1992年執政期間，政府以反恐行動之名對抗「光明之路」時，下令屠殺包括孩童在內共25人，在2009年遭定罪入獄。

2017年12月，藤森因健康情況不佳，被時任總統的庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）赦免。

但最高法院後來在2019年1月撤銷赦免，藤森再度入獄服刑，直到2023年12月法院恢復赦免，藤森才重獲自由。

藤森在秘魯國內褒貶參半。支持者認為他拯救國家免於遭受左翼「光明之路」和「杜巴艾馬洛革命運動組織」（Tupac Amaru）游擊隊荼毒，並鞏固國家經濟，反對派則將他視為渴求權力的獨裁者。

他的女兒藤森惠子曾3度競選總統，皆以失敗收場。