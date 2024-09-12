日本自民黨總裁9人參選大爆炸！小泉進次郎「前首相老爸」第一次開口談兒子

43歲的小泉進次郎參選日本自民黨總裁（黨魁），他的父親、前首相小泉純一郎第一次公開表示他的想法；在此之前，純一郎一直反對兒子參選、挑戰首相職務，認為50歲以後比較合適。自民黨今（12日）公布得到足夠推薦人數的候選人，除小泉，還有高市早苗、小林鷹之等一共9人，為1972年以來最多。

小泉純一郎是在11日晚間接受日媒堵訪的時候說，他和兒子在吃飯的時候提到總裁選舉的話題，他告訴進次郎，「你自己決定，都是成人了」，進次郎微笑不語。

被記者問及，對本次總裁選舉的期待，小泉表示，「這不是我該評論的事，我已經退休了」。對兒子的參選則說，「要做的話，就要拚下去。就算落選，也會成為他將來的養分」。

自民黨總裁選舉本月27日投票，從今天公告候選人起算，有長達15天的競選活動日，為有相關規定以來最長。參選人數也大爆炸，改寫過去最多5人的紀錄。

公告的候選人有經濟安保大臣高市早苗、、前經濟安保大臣小林鷹之、官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎、外相上川陽子、前官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎、與前黨幹事長石破茂、現任幹事長茂木敏充。

9人之中，小泉與小林不滿50歲，其餘都超過60歲，上川陽子更已經71歲。當選執政黨總裁的人，即是日本的首相。

總裁選第一輪為自民黨國會議員1人1票，有367票，黨員黨友普選依比例也換算成367票，共734票。第一輪無人過半，則由票數最高的2人進行決選投票。新總裁任期3年。