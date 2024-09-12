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日本自民黨總裁9人參選大爆炸！小泉進次郎「前首相老爸」第一次開口談兒子

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
前首相小泉純一郎第一次公開表示他對兒子進次郎參與自民黨總裁選舉的想法。美聯社
前首相小泉純一郎第一次公開表示他對兒子進次郎參與自民黨總裁選舉的想法。美聯社

43歲的小泉進次郎參選日本自民黨總裁（黨魁），他的父親、前首相小泉純一郎第一次公開表示他的想法；在此之前，純一郎一直反對兒子參選、挑戰首相職務，認為50歲以後比較合適。自民黨今（12日）公布得到足夠推薦人數的候選人，除小泉，還有高市早苗、小林鷹之等一共9人，為1972年以來最多。

小泉純一郎是在11日晚間接受日媒堵訪的時候說，他和兒子在吃飯的時候提到總裁選舉的話題，他告訴進次郎，「你自己決定，都是成人了」，進次郎微笑不語。

被記者問及，對本次總裁選舉的期待，小泉表示，「這不是我該評論的事，我已經退休了」。對兒子的參選則說，「要做的話，就要拚下去。就算落選，也會成為他將來的養分」。

自民黨總裁選舉本月27日投票，從今天公告候選人起算，有長達15天的競選活動日，為有相關規定以來最長。參選人數也大爆炸，改寫過去最多5人的紀錄。

公告的候選人有經濟安保大臣高市早苗、、前經濟安保大臣小林鷹之、官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎、外相上川陽子、前官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎、與前黨幹事長石破茂、現任幹事長茂木敏充。

9人之中，小泉與小林不滿50歲，其餘都超過60歲，上川陽子更已經71歲。當選執政黨總裁的人，即是日本的首相。

總裁選第一輪為自民黨國會議員1人1票，有367票，黨員黨友普選依比例也換算成367票，共734票。第一輪無人過半，則由票數最高的2人進行決選投票。新總裁任期3年。

自民黨

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