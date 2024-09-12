為中從事間諜活動 美中情局港裔前探員遭判10年

美國司法部指出，一名前中央情報局（CIA）探員今年5月認罪，坦承為中國從事間諜活動，今天遭判10年徒刑。

綜合法新社和路透社報導，71歲的馬玉清出生於香港，後來成為美國公民，他在2020年8月被捕。

美國司法部聲明指出，馬玉清1982年至1989年任職於中情局，他承認曾向上海市國家安全局（SSSB）情報官員提供機密國防資訊。馬玉清5月與美國檢方達成認罪協議，承認共謀蒐集並向中國提供國防資訊罪名。

根據法院文件，馬玉清一名未證實身分的已故親戚也曾於1967年至1983年間為CIA工作，他與馬玉清是共謀。

根據美國司法部，上述兩人擁有可接觸最高機密的權限，他們2001年3月在香港與上海市國家安全局人員見面，以5萬美元（約新台幣161萬元）現金交換機密資訊。

2003年，作為調查計畫一環，馬玉清在夏威夷被聯邦調查局聘為語言專家，「讓他在一個活動可以被監控的外部地點工作」，能調查他與中國的聯繫。

美國司法部還說，馬玉清於2004年8月至2012年10月在FBI從事兼職工作。