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美中軍事交流加一？ 英媒：解放軍將領將訪夏威夷

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
繼美中戰區司令本周通話後，英國金融時報11日獨家報導，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男下周將訪問位於夏威夷的美國印太司令部。百度百科
繼美中戰區司令本周通話後，英國金融時報11日獨家報導，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男下周將訪問位於夏威夷的美國印太司令部。百度百科

繼美中戰區司令本周通話後，英國金融時報11日獨家報導，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男下周將訪問位於夏威夷的美國印太司令部，參與由美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）主持的年度印太國家軍事將領會議。

金融時報以「美中軍事強化交流之際，中國高層將領將訪美」為題報導此事，並形容這項動作標示著雙邊努力降低在台灣與南海區域的緊張局勢。

中國大陸國防部10日證實，吳亞男於當天上午根據中美兩國元首舊金山會晤共識，與巴帕羅舉行視訊通話，討論雙方共同關心的議題。

美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，中方切斷與美國軍事聯繫，直到2023年底拜習二會，才達成恢復軍事溝通的共識，而兩軍戰區司令通話更是直到本月才實現。

這次戰區指揮官對話，是裴洛西訪台之後的美中首談。

而兩人除了通話外，金融時報11日引述知情人士報導，吳亞男將於下周訪問美軍印太司令部，參加巴帕羅主持的年度印太國家軍事將領會議。

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）去年8月在斐濟參加印太國家軍事將領會議時，會晤中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零。

金融時報報導，吳亞男參與這場年度會議，代表著解放軍和五角大廈重啟溝通的重要一步。

此外，金融時報報導，美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯（Michael Chase）刻正訪問北京，展開美中國防政策協調會談，這是切斯2021年出任現職以來，首度訪問中國大陸。

印太 國防部 美國

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