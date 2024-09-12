巴西歷史性乾旱 單日發生近3000起火災

巴西正經歷歷史性乾旱，導致火災情況惡化。根據巴西國家太空署（Inpe）的數據，巴西今天發生2909起火災，逾4成集中在亞馬遜雨林，達1246起。

中西部馬托格羅索州（Mato Grosso）的火災數量最多，24小時內發生742起火災，其次是亞馬遜州（Amazonas）338起和阿克里州（Acre）292起。

巴西6個生物群落今天均發生火災，亞馬遜雨林集中最多事件，達1246起；塞拉多熱帶草原（Cerrado）排名第2，發生1035起火災，佔總數的35.5%。

2024年8月，巴西計發生6萬8635起火災，為14年來單月最嚴重情況；9月迄今已發生4萬多起火災，巴西國家太空署預測2024年火災數量將超過16.7萬起。

巴西正經歷歷史性乾旱，導致火災情況惡化。據隸屬科學技術部的國家自然災害監測警報中心（Cemaden）稱，這是巴西44年來最嚴重乾旱。

影響大多數城市的乾旱在巴西冬季很常見。南半球冬季從6月開始，一直持續到9月底。然而，今年冬季乾旱發生的強度非典型，主要受到強烈熱浪和乾旱期在冬季之前就開始2個因素影響。

國家自然災害監測警報中心指出，亞馬遜地區除火災外，乾旱也令人擔憂。

亞馬遜河流域城市面臨近1年的乾旱，是有史以來持續時間最長的乾旱，主要原因包括聖嬰現象（ElNiño）影響降雨，使乾旱提早開始；北熱帶大西洋水域異常變暖，2023年及2024年南美洲海域氣溫上升攝氏1.2至1.4度；以及全球氣溫創歷史新高，為更強的熱量創造形成條件。