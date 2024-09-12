捍衛移民庇護政策 德總理蕭茲罕見抨擊反對黨

德國政府推動移民庇護政策屢遭在野黨抗衡。德國總理蕭茲（OlafScholz）今天在德國聯邦議院總體辯論議程中，罕見厲聲發言為內閣辯護，表明將在現有移民法下繼續執行政策，邀請反對派再次參與對談。

自從8月在德國索林根（Solingen）發生伊斯蘭式持刀攻擊事件以來，德國移民庇護政策再次在德國境內成為議題，德國最大反對黨聯盟派（基民黨/基社黨）要求聯邦政府必須對尋求庇護者執行「全面性遣返」。

德國聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）週一宣布強化現行移民庇護政策，將在下週一開始在德國全境邊界實施臨時內部邊境管制。費瑟同時也致函歐盟，表示德國達到「承受能力的極限」，聯邦與各邦的資源「近乎耗盡」。歐盟表達尊重各國的內部狀況。

德國聯邦政府和最大反對黨聯盟派至今未能在議會上達成共識。基民黨主席梅爾茲（Friedrich Merz）拒絕與聯邦政府針對該議題開會討論。對此，蕭茲今天罕見在總體辯論上情緒發言。蕭茲站在發言台對著坐在席次上的梅爾茲說，「梅爾茲先生，是你提出來要我們一起做事。」梅爾茲在座位上搖著頭回「有，有。」蕭茲接著說，「您甚至建議我可以解散內閣，那可能是最棒的。」

蕭茲批評梅爾茲形容他是一個不問結果只要頭條新聞的反對派領袖，「先是善盡各種管道宣布你們想要一起改變什麼，然後才兩個星期就拉開傘索？」蕭茲重申，德國每四人之中就有一人是移民，德國的經濟需要移民的才能，德國必須保持對移民的開放態度，同時控制入境人數。

針對極右派另類選擇黨在薩克森邦與圖林根邦選舉勝出，蕭茲再次表態，「這是一個沮喪的選舉結果，我們德國人不會習以為常。」批評另類選擇黨是「與過去結婚」，且戴著「昨日人像」試圖剝奪德國美好未來，他領導的聯邦政府將會阻止這一切。

「憤怒的蕭茲。」「德國人已經很久沒看到這樣的總理。聲音很大，沒有劇本，拳頭緊握。」德媒稱，這是一向冷靜的蕭茲迄今發表過最具攻擊性的演講之一。

德國聯邦議院即將進入審理下年預算的預算審查週，今天是既定的總體辯論議程，執政內閣與在野聯盟會在總體辯論中為己護航。