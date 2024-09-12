快訊

舊生家長狂刷負評 新穎寬敞的警政署教保中心缺額過半

美股揚激勵台股早盤一度漲逾500點 台積電漲39元開936元

專題／從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

捍衛移民庇護政策 德總理蕭茲罕見抨擊反對黨

中央社／ 柏林11日專電

德國政府推動移民庇護政策屢遭在野黨抗衡。德國總理蕭茲（OlafScholz）今天在德國聯邦議院總體辯論議程中，罕見厲聲發言為內閣辯護，表明將在現有移民法下繼續執行政策，邀請反對派再次參與對談。

自從8月在德國索林根（Solingen）發生伊斯蘭式持刀攻擊事件以來，德國移民庇護政策再次在德國境內成為議題，德國最大反對黨聯盟派（基民黨/基社黨）要求聯邦政府必須對尋求庇護者執行「全面性遣返」。

德國聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）週一宣布強化現行移民庇護政策，將在下週一開始在德國全境邊界實施臨時內部邊境管制。費瑟同時也致函歐盟，表示德國達到「承受能力的極限」，聯邦與各邦的資源「近乎耗盡」。歐盟表達尊重各國的內部狀況。

德國聯邦政府和最大反對黨聯盟派至今未能在議會上達成共識。基民黨主席梅爾茲（Friedrich Merz）拒絕與聯邦政府針對該議題開會討論。對此，蕭茲今天罕見在總體辯論上情緒發言。蕭茲站在發言台對著坐在席次上的梅爾茲說，「梅爾茲先生，是你提出來要我們一起做事。」梅爾茲在座位上搖著頭回「有，有。」蕭茲接著說，「您甚至建議我可以解散內閣，那可能是最棒的。」

蕭茲批評梅爾茲形容他是一個不問結果只要頭條新聞的反對派領袖，「先是善盡各種管道宣布你們想要一起改變什麼，然後才兩個星期就拉開傘索？」蕭茲重申，德國每四人之中就有一人是移民，德國的經濟需要移民的才能，德國必須保持對移民的開放態度，同時控制入境人數。

針對極右派另類選擇黨在薩克森邦與圖林根邦選舉勝出，蕭茲再次表態，「這是一個沮喪的選舉結果，我們德國人不會習以為常。」批評另類選擇黨是「與過去結婚」，且戴著「昨日人像」試圖剝奪德國美好未來，他領導的聯邦政府將會阻止這一切。

「憤怒的蕭茲。」「德國人已經很久沒看到這樣的總理。聲音很大，沒有劇本，拳頭緊握。」德媒稱，這是一向冷靜的蕭茲迄今發表過最具攻擊性的演講之一。

德國聯邦議院即將進入審理下年預算的預算審查週，今天是既定的總體辯論議程，執政內閣與在野聯盟會在總體辯論中為己護航。

德國 移民 蕭茲

延伸閱讀

德國車廠危機 衝擊經濟

「俄亥俄的海地移民吃寵物」？川普在總統辯論脫口而出的毛孩謠言

美大選辯論／川普扯移民會吃寵物 主持人反駁、賀錦麗批極端

何曉玫劇團「林投姐」虛實整合 獲邀德國威瑪藝術節演出

相關新聞

北韓向朝鮮半島東部海域 發射不明彈道飛彈

韓聯社報導，南韓軍方12日表示，北韓當日清晨向朝鮮半島東部海域發射一枚不明彈道飛彈。

巴西歷史性乾旱 單日發生近3000起火災

巴西正經歷歷史性乾旱，導致火災情況惡化。根據巴西國家太空署（Inpe）的數據，巴西今天發生2909起火災，逾4成集中在亞...

捍衛移民庇護政策 德總理蕭茲罕見抨擊反對黨

德國政府推動移民庇護政策屢遭在野黨抗衡。德國總理蕭茲（OlafScholz）今天在德國聯邦議院總體辯論議程中，罕見厲聲發...

美中軍事交流加一？ 英媒：解放軍將領將訪夏威夷

繼美中戰區司令本周通話後，英國金融時報11日獨家報導，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男下周將訪問位於夏威夷的美國印太司...

前秘魯總統藤森謙也辭世 享壽86歲

路透報導，前秘魯總統藤森謙也（Alberto Fujimori）辭世，享壽86歲，其女兒藤森惠子12日於社群媒體X證實消息。

美強化與台灣、太平洋島國合作

美國國會才復會就馬不停蹄通過直接或間接與中國大陸相關的法案，其中太平洋夥伴關係法獲無異議通過，內容要求與台灣及太平洋島國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。