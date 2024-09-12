北韓向朝鮮半島東部海域 發射不明彈道飛彈

韓聯社報導，南韓軍方12日表示，北韓當日清晨向朝鮮半島東部海域發射一枚不明彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部12日清晨指出，北韓發射共計一枚不明彈道飛彈，此外並未提供更多細節，僅表示正在調查中。這是北韓自7月1日以來，首度試射彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，12日上午7時16分（台灣時間6時16分）左右，疑似為彈道飛彈的物體從北韓發射，約在7時23分左右墜落，位置在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，防衛省正持續警戒與監視。

此前數天，北韓領導人金正恩矢言加倍努力以強化核武力量，做好與美國及其盟國戰鬥的充分準備。