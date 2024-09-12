北韓向朝鮮半島東部海域 發射不明彈道飛彈
韓聯社報導，南韓軍方12日表示，北韓當日清晨向朝鮮半島東部海域發射一枚不明彈道飛彈。
南韓聯合參謀本部12日清晨指出，北韓發射共計一枚不明彈道飛彈，此外並未提供更多細節，僅表示正在調查中。這是北韓自7月1日以來，首度試射彈道飛彈。
日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，12日上午7時16分（台灣時間6時16分）左右，疑似為彈道飛彈的物體從北韓發射，約在7時23分左右墜落，位置在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，防衛省正持續警戒與監視。
此前數天，北韓領導人金正恩矢言加倍努力以強化核武力量，做好與美國及其盟國戰鬥的充分準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言