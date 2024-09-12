伊朗新總統訪伊拉克簽14項合作協議 力求突破孤立

中央社／ 巴格達11日綜合外電報導

伊朗新總統裴澤斯基安今天在拜訪鄰國伊拉克期間宣布，兩國簽署了14項協議，是為彼此擴大合作的起點。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將上任後首趟出訪獻給伊拉克。他在伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）陪伴下宣布：「伊朗與伊拉克簽署了14份合作備忘錄（Memorandum ofCooperation，MoC）。

裴澤斯基安還表示，他與蘇達尼討論了「將能促成雙邊合作擴大的戰略與長期計畫」。他說：「如果我們團結，就能避免落入困境。」

伊朗和伊拉克皆以伊斯蘭什葉派人口為主，自從美國2003年帶頭攻入伊拉克、推翻獨裁領導人海珊（Saddam Hussein）的遜尼派政權後，兩伊關係已發展為更加緊密。

裴澤斯基安為了改善伊朗的國際孤立，以及緩和美國帶領的制裁行動帶來的經濟衝擊，他已承諾要將增進與鄰近國家關係作為優先要務。

伊朗如今已是伊拉克最主要貿易夥伴國之一，並對伊拉克政治有廣大影響力，德黑蘭的盟友在伊拉克國會和政府都居主導地位。

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