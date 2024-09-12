日中韓加強合作 拚6年內旅客破4000萬

為期兩天的中、日、韓觀光部長會議十日於日本神戶市舉行，十一日落幕並通過共同宣言。與會各方承諾將加強合作，矢言在二○三○年以前讓旅客人數突破四千萬大關，較疫情前成長一千萬人。

這場會議日方由國土交通大臣齊藤鐵夫出席，南韓則是文化體育觀光部長柳仁村，中方代表則是文化和旅遊部副部長張政。三人同意二○二五年要讓遊客恢復至疫情前水平，達到三千萬人，二○三○年增加至四千萬人。

與會代表也承諾將共同合作，恢復因疫情減少的空中與海上航班，並打造友善老人、身心障礙人士及外國觀光客的環境，如建置多國語言標示，彼此也會推動共享觀光數據。

三人也同意增加三國間直航航班；為吸引旅客深度旅遊，將利用各地自然與文化，進一步展開高附加價值觀光合作。

此外，鑒於永續觀光的重要性，共同宣言也加入「觀光公害」的部分，將研擬低碳旅遊相關政策。

中、日、韓觀光部長會議始於二○○六年，上次二○一九年於南韓舉行，因新冠疫情一度停辦迄今，今年為第十屆。