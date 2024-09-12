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美強化與台灣、太平洋島國合作

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國會才復會就馬不停蹄通過直接或間接與中國大陸相關的法案，其中太平洋夥伴關係法獲無異議通過，內容要求與台灣及太平洋島國論壇等緊密合作。法案多次提到的太平洋島國論壇，日前才上演兩岸近距離外交拉鋸。

美國國會九日復會後，通過一系列與中國相關立法，除了「台灣衝突嚇阻法案」，「太平洋夥伴關係法案」也提到台灣，兩案都獲得無異議通過。

「太平洋夥伴關係法案」今年初由代表夏威夷州的民主黨眾議員凱斯提出，內容要求美國政府進一步制定多面向的太平洋島國政策，以協助區域尊重主權及政治獨立的國家促進安全繁榮等。

法案指出，美國應與澳洲、日本、南韓、紐西蘭及台灣等在太平洋島國已有互動關係及利益的盟友和夥伴，以及「太平洋島國論壇」等區域機構密切合作。

這項法案通篇未提到中國或中共，內容要求總統與國務卿協調制定「太平洋夥伴關係戰略」，評估太平洋島嶼地區面臨的威脅和壓力，相關因素來自天災、非美國軍事行動、經濟脅迫與腐敗等。

根據法案，總統應與澳洲、日本、紐西蘭、台灣及太平洋島國論壇向太平洋島嶼提供援助的計畫進行協商。

眾院通過這項法案後，將送交參議院審議，參院同意後再送白宮交由總統簽署生效。不過，美國十一月將舉行總統及國會大選，國會十月又要休會一陣子，大幅壓縮立法時間。

在法案中七度出現的太平洋島國論壇，近期再次成為兩岸外交角力的戰場。今年八月論壇登場前，已有報導指台灣前邦交國索羅門群島替北京出手，打壓台灣明年的與會權。論壇落幕後，領袖公報上了架又消失，最終版本不見「台灣參與論壇地位不變」的文字。

太平洋島國論壇 日本 美國

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