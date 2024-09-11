俄外交部：若面臨美國威脅 中俄可能「結合潛力」

路透11日報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃當天被問到美國可能在日本部署飛彈時聲稱，莫斯科和北京將以「雙重反制行動」回應美國的「雙重圍堵」。她並說，俄中的夥伴關係不劍指第三方國家，但若面臨美國威脅，俄中可能會「結合潛在能力」。

此前日本時報7日報導，美國已表達有意將「泰風」（又譯堤豐）中程飛彈系統部署到日本，用於聯合軍演。

沙卡洛娃在每周例行簡報會說，俄中顯然都將回應額外且非常重大的飛彈威脅，且兩國的回應會遠超過政治性質。

她說，俄中具有不具挑釁意圖的戰略夥伴關係，所謂「雙重反制行動」也不會違背此原則。但她也稱，若遭遇侵略性的攻擊政策，「我們何不結合我們的潛力，並給予適當抵制？」