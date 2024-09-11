泰國保皇派籲查為泰黨 是否受前總理塔信影響

泰國新任總理貝東塔所屬的政黨為泰黨遭到保皇派人士檢舉，要求選舉委員會調查為泰黨運作是否受到貝東塔的父親、前總理塔信的影響。

今年8月14日屬於為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出為泰黨黨魁、前總理塔信（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

塔信叱吒泰國政壇多年，即使流亡海外仍深深影響著泰國政治的發展，他在去年8月返回泰國後，就是媒體的關注焦點，今年2月獲得假釋後，更四處拜訪支持者，相當活躍。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，忠誠泰國人黨（Thai Pakdee）黨主席瓦隆（Warong Dechgitvigrom）今天向選舉委員會檢舉為泰黨運作受到塔信的影響，希望選委會調查此事。忠誠泰國人黨被視為親王室的保皇派。

泰國政黨法禁止任何非黨員人士影響或主導政黨運作，若違反規定，政黨最嚴重可能遭到解散的命運。

瓦隆指出，8月14日塔信邀請執政聯盟內各政黨包括為泰黨的重要人物赴他的住家討論新政府組成事宜；8月20日塔信公開表示，貝東塔不會兼任國防部長因為這樣負擔會太重。瓦隆並指出，塔信的公開談話也曾暗示民主黨（The Democrat）可能會加入執政聯盟。

這並不是第一次有人向選委會檢舉為泰黨遭到塔信影響，前眾議員隆凱（Ruangkrai Leekitwattana）日前向選委會檢舉貝東塔受到父親塔信操控。

此外，貝東塔在8月15日也就是國會選舉前一天請辭了20間公司的負責人，隆凱要求選委會調查此事，他質疑，貝東塔怎麼可能在1天之內就辭掉20間公司的負責人。

1998年塔信成立了泰愛泰黨（Thai Rak Thai），但2007年遭到解散，原泰愛泰黨員加入了人民力量黨（People’s Power Party），由塔信的妹婿頌猜（Somchai Wongsawat）擔任黨魁，人民力量黨2008年再度遭到解散，黨員們因此加入了為泰黨。

流亡海外數十載的塔信去年8月返回泰國，因為貪汙罪被判刑8年，隨後獲得王室特赦刑期減為1年，並在今年2月假釋出獄。塔信本來在8月底服刑期滿，因7月是泰王瓦吉拉隆功（King MahaVajiralongkorn）的生日，泰王特赦表現良好的受刑人，塔信也在名單中，因此提前於8月18日重獲自由之身。