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澳洲防務展爆衝突…挺巴反戰示威者激烈抗議 警方逮捕39人

中央社／ 墨爾本11日綜合外電報導
挺巴勒斯坦的反戰示威者在澳洲第2大城墨爾本舉行的國際防務展場外與警方爆發激烈衝突。 歐新社
挺巴勒斯坦的反戰示威者在澳洲第2大城墨爾本舉行的國際防務展場外與警方爆發激烈衝突。 歐新社

巴勒斯坦的反戰示威者今天在澳洲第2大城墨爾本舉行的國際防務展場外與警方爆發激烈衝突，抗議者放火燒街並朝警方投擲危險物，警方也施放催淚瓦斯驅離人群，共39人被捕。

綜合路透社和法新社報導，澳洲警方已預先動員大批警力來保護前來參加2年1度「地面部隊國際地面防禦展」（Land Forces International Land DefenceExposition）的人士。這次展覽共有來自31個國家約1000家業者參與，場外則有1200名左右的示威者抗議，他們朝出席者叫囂。澳洲廣播公司新聞網（ABCNews）報導，還有出席者還被潑灑紅色液體。

墨爾本所處的維多利亞州（Victoria）警方發言人發布聲明表示，示威者朝警察投擲石塊、馬糞和裝滿液體的瓶子，並攻擊一些出席展覽人士。他們還在街上焚燒輪胎、阻斷交通和大眾運輸，並朝數匹警馬發射投擲物。

這場示威由包括「學生挺巴勒斯坦」（Students forPalestine）、環保團體「反抗滅絕」（ExtinctionRebellion）等組織發起，為了抗議澳洲對加薩（Gaza）衝突抱持的立場。發言人杜夫（JasmineDuff）告訴澳洲「世紀報」（The Age）：「為了所有被這個展覽中展示的武器殺死的人，我們挺身而出示威。」

現場畫面顯示，許多示威者用擴音器高喊挺巴勒斯坦口號及揮舞巴勒斯坦旗，還有些人手持與其他衝突和訴求有關的標語和旗幟。

維多利亞州警察局長巴頓（Shane Patton）在記者會上表示，有些警察遭到抗議人士吐口水，有些被噴刺激性液體，部分確認是酸液；有20多名警察需要接受治療，有39人則因攻擊、妨礙警方、縱火或封路等罪行被捕。

墨爾本 巴勒斯坦 澳洲 縱火 警察

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