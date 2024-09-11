傳三星電子計劃全球大裁員 這個部門多達30％的人恐丟飯碗

路透引述知情人士報導，三星電子計劃在全球展開裁員，海外某些部門多達30%的員工將丟飯碗。

兩名知情人士透露，這家總部位於南韓的公司，已指示海外的公司裁減約15%的銷售與行銷人員，並最多裁掉30%的行政人員。

一名知情人士說，這項計畫將在今年底前實施，將衝擊美洲、歐洲、亞洲、和非洲的工作機會。目前尚不清楚有多少人將丟飯碗，以及哪個國家和部門將受到最大影響。

根據該公司最新的永續報告，截至2023年底，全球的三星電子員工總數為26萬7,800人，逾半在海外據點工作。