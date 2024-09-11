挺獨退潮獨派失勢 加泰隆尼亞紀念民族日

西班牙加泰隆尼亞自治區獨立運動支持者今天將紀念「民族日」，但分離主義人士不僅極度分化，今年也是他們十多年來首次失去執政地位，反映當地挺獨呼聲衰退的趨勢。

每年9月11日「民族日」（La Diada）是為紀念1714年加泰隆尼亞在西班牙王位繼承戰爭中落敗，首府巴塞隆納遭西班牙攻陷。

法新社報導，過去民族日常見支持加泰隆尼亞獨立的大規模集會。這個位在西班牙東北部的自治區不僅富庶，而且擁有自己的語言。

加泰隆尼亞2017年推動獨立公投正盛時，逾100萬人在民族日湧上巴塞隆納街頭舉行大型集會。但隨著脫離西班牙的呼聲衰退，參與民族日示威的人數近年來隨之降低。

與前幾年的情況一樣，獨派團體這次也將在巴塞隆納不同地點及其他加泰隆尼亞城市分別舉行各自的獨立示威活動，這反映出阻礙獨立運動的分裂跡象。

今年5月，加泰隆尼亞自治區舉行議會選舉，曾任西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府衛生部長的伊拉（Salvador Illa）領導加泰隆尼亞社會黨（PSC）重挫獨派，伊拉也在一個月前就任區政府主席。

這是2010年以來，加泰隆尼亞自治區首次不是由獨派陣營執政。

根據自治區政府營運的「加泰隆尼亞民意研究中心」（Catalan Centre for Public Opinion）最新民調，53%加泰隆尼亞人反對獨立，40%則表示支持。