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英王查理三世10月太平洋之旅 登基以來首次出訪澳洲

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
英王查理三世（左）將偕同77歲的王后卡蜜拉（右）訪問雪梨和坎培拉。 法新社
英王查理三世（左）將偕同77歲的王后卡蜜拉（右）訪問雪梨和坎培拉。 法新社

英國白金漢宮今天宣布，英王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）10月將出訪澳洲和薩摩亞 ，這是查理三世登基以來首次以君主身分出訪他擔任元首的國家。

法新社報導，下月出訪行程將是75歲的查理三世今年2月診斷罹癌以來首度王室訪問行程，屆時將偕同77歲的王后卡蜜拉（Queen Camilla）訪問雪梨和坎培拉。

隨後，查理三世還將出席在薩摩亞舉行的大英國協峰會（Commonwealth summit）。

查理三世今年6月前往法國訪問一日，出席諾曼第登陸（D-Day）紀念活動。隨著治療過程順利，查理三世持續增加王室公開活動。

查理三世這次太平洋之旅始於10月18日，將把焦點放在氣候變遷、叢林大火和皮膚癌的研究突破，以及永續性和生物多樣性。

路透社報導，查理三世和卡蜜拉訪澳期間，將會見癌症研究人員、原住民團體代表，並在雪梨港口校閱海軍艦隊。

白金漢宮表示，這是查理三世登基以來首次出訪澳洲，他也將在10月21至26日期間出席在薩摩亞舉行的大英國協成員政府首長會議。

查理三世預計10月18日抵達澳洲，屆時將前往坎培拉參觀澳洲國會。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「澳洲期待歡迎國王與王后10月回到澳洲，展現最佳的澳洲精神。」

目前還在接受癌症治療的查理三世將會見研究黑色素瘤專家朗恩（Georgina Long）和史柯里爾（Richard Scolyer），以瞭解他們的研究。

查理三世還將訪問澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO），以瞭解該組織對抗叢林大火的努力，並在西雪梨與當地民眾同樂，參加社區烤肉活動。

出訪 卡蜜拉王后 查理三世 澳洲 英國國王

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