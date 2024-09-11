教宗離開東帝汶轉赴新加坡 馬拉松式12天亞洲行近尾聲

天主教教宗方濟各今天離開東帝汶前往新加坡，這是他12天亞太行的最後一站，從世上最貧窮的地區之一飛往最富裕的地區之一。

法新社報導，方濟各這趟馬拉松式的4國之旅已經結束印尼和巴布亞紐幾內亞行程，儘管87歲的他健康狀況令人擔憂，但他至今表現出的精神狀態看起來都不錯。

東帝汶時間中午12時25分過後不久，教宗專機在首都狄力（Dili）機場舉行正式的離開儀式，之後飛往新加坡。

東帝汶這站的主要活動，是昨天在令人窒息的熱帶高溫下舉行的露天彌撒。梵蒂岡表示，約60萬人參加那場彌撒，占這個天主教國家將近一半的人口。

28歲銀行員塞維爾（Namaseo Xavier）表示：「我非常高興，這是他第一次來這裡，但我們也很傷心，因為他只在這裡待3天，我們希望他能待一週。」

今天方濟各搭車穿過這座海濱城市之前與年輕人談話，他的座車行經市區時，數以千計夾道等待的民眾開心尖叫。

方濟各將與新加坡領導人會面，發表演說，並在國家體育場舉行彌撒。

這是繼1989年若望保祿二世（John Paul II）之後，第2次有教宗訪問東帝汶。

東帝汶約98%人口是天主教徒。

方濟各將在新加坡停留到13日，之後結束他至今11年任期中最長、最遠的訪問，返回歐洲。

1965年獨立的新加坡是亞洲最發達的國家之一，但因司法系統嚴苛而被人權組織批評。新加坡仍適用死刑。