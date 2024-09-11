快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗離開東帝汶轉赴新加坡 馬拉松式12天亞洲行近尾聲

中央社／ 教宗專機上11日綜合外電報導
天主教教宗方濟各。 路透社
天主教教宗方濟各。 路透社

天主教教宗方濟各今天離開東帝汶前往新加坡，這是他12天亞太行的最後一站，從世上最貧窮的地區之一飛往最富裕的地區之一。

法新社報導，方濟各這趟馬拉松式的4國之旅已經結束印尼和巴布亞紐幾內亞行程，儘管87歲的他健康狀況令人擔憂，但他至今表現出的精神狀態看起來都不錯。

東帝汶時間中午12時25分過後不久，教宗專機在首都狄力（Dili）機場舉行正式的離開儀式，之後飛往新加坡。

東帝汶這站的主要活動，是昨天在令人窒息的熱帶高溫下舉行的露天彌撒。梵蒂岡表示，約60萬人參加那場彌撒，占這個天主教國家將近一半的人口。

28歲銀行員塞維爾（Namaseo Xavier）表示：「我非常高興，這是他第一次來這裡，但我們也很傷心，因為他只在這裡待3天，我們希望他能待一週。」

今天方濟各搭車穿過這座海濱城市之前與年輕人談話，他的座車行經市區時，數以千計夾道等待的民眾開心尖叫。

方濟各將與新加坡領導人會面，發表演說，並在國家體育場舉行彌撒。

這是繼1989年若望保祿二世（John Paul II）之後，第2次有教宗訪問東帝汶。

東帝汶約98%人口是天主教徒。

方濟各將在新加坡停留到13日，之後結束他至今11年任期中最長、最遠的訪問，返回歐洲。

1965年獨立的新加坡是亞洲最發達的國家之一，但因司法系統嚴苛而被人權組織批評。新加坡仍適用死刑。

教宗 新加坡 方濟各

延伸閱讀

教宗方濟各亞太行終站訪星會見總理 學者：傳遞宗教合作訊息

台東新生兒連3年正成長 饒慶鈴考察新加坡幼教設施全面UP

教宗亞太巡講藏「彩蛋」 反擴軍要和平、挺獨立

天主教教宗方濟各：想訪中國 見當地主教、天主子民

相關新聞

英王查理三世10月太平洋之旅 登基以來首次出訪澳洲

英國白金漢宮今天宣布，英王查爾斯三世 （King Charles Ⅲ）10月將出訪澳洲和薩摩亞 ，這是查爾斯三世登基以來...

教宗離開東帝汶轉赴新加坡 馬拉松式12天亞洲行近尾聲

天主教教宗方濟各今天離開東帝汶前往新加坡，這是他12天亞太行的最後一站，從世上最貧窮的地區之一飛往最富裕的地區之一

教宗方濟各亞太行終站訪星會見總理 學者：傳遞宗教合作訊息

教宗方濟各今天訪問新加坡，並將會見新加坡總統尚達曼、總理黃循財等人。學者指出，新加坡是宗教多元化的國家之一，教宗此行強調...

日外相上川陽子宣布參選 第9人角逐自民黨總裁

71歲的日本外務大臣上川陽子今天在東京都召開記者會，正式宣布參加自民黨總裁選舉，是第9名確保推薦人的候選人，也是第2名女...

俄烏戰爭嘗苦果 新兵匆促上陣無戰力 動不動就棄守

烏克蘭軍隊8月越界奇襲俄羅斯庫斯克州，防守的俄軍主要是被徵召入伍的義務役軍人，棄甲丟盔讓烏軍迅速控制大片區域。烏克蘭東部前線也有類似狀況，不過吃虧的換成烏軍，前線老兵抱怨近來被徵召上陣的新兵有的不會拆裝步槍、有的拒絕開槍，還有人直接擅離職守當逃兵，導致防線漏洞百出。

反對司法改革民選法官 墨西哥抗議群眾闖參議院

墨西哥即將卸任總統羅培茲歐布拉多推動的司法改革案，當中有關法官由民選方式產生的內容引發爭議，今天有大批抗議群眾闖入參議院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。