快訊

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

俄亥俄的海地移民吃寵物？川普辯論脫口而出的毛孩謠言

教宗方濟各亞太行終站訪星會見總理 學者：傳遞宗教合作訊息

中央社／ 新加坡11日專電
教宗方濟各抵達新加坡樟宜機場。 法新社
教宗方濟各抵達新加坡樟宜機場。 法新社

教宗方濟各今天訪問新加坡，並將會見新加坡總統尚達曼、總理黃循財等人。學者指出，新加坡是宗教多元化的國家之一，教宗此行強調對話、傳遞宗教間接觸與合作的訊息。

87歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達新加坡。這是他成為教宗以來時間最長、距離最遠的出訪行程。

整趟出訪行程為期12天，教宗已訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶。新加坡是教宗亞太行程的最後一站。

教宗下午抵達樟宜機場，受到許多教徒歡迎。他將會見新加坡總統尚達曼（TharmanShanmugaratnam）、總理黃循財等人，也將前往新加坡國立大學進行演講、參與交流活動，出席者包括政府官員、公民社會代表。教宗也會在國家體育場主持大型彌撒。

在新加坡期間，教宗出席的活動僅開放受邀者與會，同時，新加坡強化安全措施，維安工作相當縝密。

新加坡移民與關卡局（ICA）日前指出，鑑於區域安全局勢，移民與關卡局在陸地、空中和海上加強邊境安檢。

在新加坡國立大學任教的歷史學者謝明達告訴中央社記者，新加坡是一個多元宗教及文化的國家，包含佛教、道教、基督教、伊斯蘭教等宗教共同組成這樣的多元社會。

新加坡是世界上宗教多元化的國家之一，扮演宗教間對話、促進和諧的平台。謝明達指出，教宗這次歷史性的訪問，將進一步凸顯新加坡對促進種族、宗教和諧的承諾，與年輕人的會面具有象徵意義，因為這代表著下一個世代正在積極參與宗教間的對話。

他認為，教宗此行對於促進與不同宗教團體的溝通，具有重要意義，特別是在天主教為少數宗教的國家，不僅加強了與天主教社群的聯繫，也傳遞了宗教之間接觸與合作的訊息。

「教宗強調對話和相互尊重，代表宗教的互動方式朝向更具包容性的轉變」，謝明達說，在當今世界裡，宗教之間的彼此理解，被視為對社會凝聚力及建設和平的重要基礎。

為了迎接教宗，新加坡市區教堂周圍拉起歡迎海報，並放上方濟各照片。一名天主教徒告訴記者，對於教宗的到訪感到興奮，隨著區域局勢不穩定性增加，希望教宗帶給亞洲各個區域更多正向的力量，降低衝突風險。

上次有天主教教宗訪問新加坡是在1986年，當時由教宗若望保祿二世（John Paul II）造訪。

新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等，華人約占3/4。

而大陸是牽動亞太區域政局最大變數，外界認為，教宗此行雖未訪問大陸，但可能藉此向大陸釋出各種訊號。教宗在啟程前數週曾重申想去大陸。

除了遞出希望訪中的橄欖枝，細讀梵蒂岡官網摘選的教宗巡講亮點，可發現教宗並不避諱高舉人權、自由、和平等核心價值，甚至以親民作風在天主教徒非占多數的亞太國家訪問。

教宗 新加坡 方濟各

延伸閱讀

為迎教宗趕攤販還拘留記者、不准報導 東帝汶當局惹議

教宗亞太巡講藏「彩蛋」 反擴軍要和平、挺獨立

天主教教宗方濟各：想訪中國 見當地主教、天主子民

教宗出訪亞太4國 新加坡加強海陸空邊境安檢

相關新聞

教宗方濟各亞太行終站訪星會見總理 學者：傳遞宗教合作訊息

教宗方濟各今天訪問新加坡，並將會見新加坡總統尚達曼、總理黃循財等人。學者指出，新加坡是宗教多元化的國家之一，教宗此行強調...

日外相上川陽子宣布參選 第9人角逐自民黨總裁

71歲的日本外務大臣上川陽子今天在東京都召開記者會，正式宣布參加自民黨總裁選舉，是第9名確保推薦人的候選人，也是第2名女...

俄烏戰爭嘗苦果 新兵匆促上陣無戰力 動不動就棄守

烏克蘭軍隊8月越界奇襲俄羅斯庫斯克州，防守的俄軍主要是被徵召入伍的義務役軍人，棄甲丟盔讓烏軍迅速控制大片區域。烏克蘭東部前線也有類似狀況，不過吃虧的換成烏軍，前線老兵抱怨近來被徵召上陣的新兵有的不會拆裝步槍、有的拒絕開槍，還有人直接擅離職守當逃兵，導致防線漏洞百出。

反對司法改革民選法官 墨西哥抗議群眾闖參議院

墨西哥即將卸任總統羅培茲歐布拉多推動的司法改革案，當中有關法官由民選方式產生的內容引發爭議，今天有大批抗議群眾闖入參議院...

第79屆聯合國大會開幕 巴勒斯坦代表團列席

巴勒斯坦代表今天在聯合國大會跟著其他會員國一同入席，儘管不是聯合國正式會員國，但這是巴勒斯坦代表團獲得的新權利

日本公共長椅設計引發熱議 用來坐的或刁難民眾？

東京新宿公共空間的長椅設計成弧狀或在椅面裝防撞桿，讓人難以久坐，「刁難長椅」在日本社群引發討論，其他國家也有類似敵意建築。城市公共空間的長椅不想給人好好坐，行政機關有難處。不過學者指出，長椅的用途其實不只是供人歇腳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。