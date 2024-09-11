教宗方濟各亞太行終站訪星會見總理 學者：傳遞宗教合作訊息

教宗方濟各今天訪問新加坡，並將會見新加坡總統尚達曼、總理黃循財等人。學者指出，新加坡是宗教多元化的國家之一，教宗此行強調對話、傳遞宗教間接觸與合作的訊息。

87歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達新加坡。這是他成為教宗以來時間最長、距離最遠的出訪行程。

整趟出訪行程為期12天，教宗已訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶。新加坡是教宗亞太行程的最後一站。

教宗下午抵達樟宜機場，受到許多教徒歡迎。他將會見新加坡總統尚達曼（TharmanShanmugaratnam）、總理黃循財等人，也將前往新加坡國立大學進行演講、參與交流活動，出席者包括政府官員、公民社會代表。教宗也會在國家體育場主持大型彌撒。

在新加坡期間，教宗出席的活動僅開放受邀者與會，同時，新加坡強化安全措施，維安工作相當縝密。

新加坡移民與關卡局（ICA）日前指出，鑑於區域安全局勢，移民與關卡局在陸地、空中和海上加強邊境安檢。

在新加坡國立大學任教的歷史學者謝明達告訴中央社記者，新加坡是一個多元宗教及文化的國家，包含佛教、道教、基督教、伊斯蘭教等宗教共同組成這樣的多元社會。

新加坡是世界上宗教多元化的國家之一，扮演宗教間對話、促進和諧的平台。謝明達指出，教宗這次歷史性的訪問，將進一步凸顯新加坡對促進種族、宗教和諧的承諾，與年輕人的會面具有象徵意義，因為這代表著下一個世代正在積極參與宗教間的對話。

他認為，教宗此行對於促進與不同宗教團體的溝通，具有重要意義，特別是在天主教為少數宗教的國家，不僅加強了與天主教社群的聯繫，也傳遞了宗教之間接觸與合作的訊息。

「教宗強調對話和相互尊重，代表宗教的互動方式朝向更具包容性的轉變」，謝明達說，在當今世界裡，宗教之間的彼此理解，被視為對社會凝聚力及建設和平的重要基礎。

為了迎接教宗，新加坡市區教堂周圍拉起歡迎海報，並放上方濟各照片。一名天主教徒告訴記者，對於教宗的到訪感到興奮，隨著區域局勢不穩定性增加，希望教宗帶給亞洲各個區域更多正向的力量，降低衝突風險。

上次有天主教教宗訪問新加坡是在1986年，當時由教宗若望保祿二世（John Paul II）造訪。

新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等，華人約占3/4。

而大陸是牽動亞太區域政局最大變數，外界認為，教宗此行雖未訪問大陸，但可能藉此向大陸釋出各種訊號。教宗在啟程前數週曾重申想去大陸。

除了遞出希望訪中的橄欖枝，細讀梵蒂岡官網摘選的教宗巡講亮點，可發現教宗並不避諱高舉人權、自由、和平等核心價值，甚至以親民作風在天主教徒非占多數的亞太國家訪問。