快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

日外相上川陽子宣布參選 第9人角逐自民黨總裁

中央社／ 東京11日專電
日本外務大臣上川陽子正式宣布參加自民黨總裁選舉。 歐新社
日本外務大臣上川陽子正式宣布參加自民黨總裁選舉。 歐新社

71歲的日本外務大臣上川陽子今天在東京都召開記者會，正式宣布參加自民黨總裁選舉，是第9名確保推薦人的候選人，也是第2名女性候選人。她表示，「作為首相，我希望在面對難題的時候不逃避，與國民一起，建設一個全新的日本」。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本經濟新聞報導，上川陽子提出包括加薪、強化農林水產業、應對少子高齡化，以及修憲等7項重點政策。她表示，將利用在岸田政權下，自2023年9月以來擔任外相的經驗，「無論面對多大的困難，都會做出判斷，守護國民的生命和財產，並提升日本的能見度」。

上川目標成為日本史上首位女首相，強調女性參與和振興地方的重要性。她表示，「我將重視與國民的對話，把那些無法發聲的意見放在政治中心，認真傾聽難以傳達的女性與兒童的聲音」。

上川曾隸屬岸田文雄擔任會長的岸田派（宏池會），同派系的官房長官林芳正也已經宣布參選。

上川在前首相安倍晉三、菅義偉時期，曾經3度擔任法務大臣，2018年7月，她任內曾簽署死刑執行命令，讓涉奧姆真理教連串犯行（東京地下鐵沙林毒氣等犯行）遭判死刑的13人全數伏法。

除了奧姆真理教的13名死囚之外，她還在2015年6月簽署1人、2017年12月簽署2人，共計簽署16人的死刑執行命令，是日本在1980年代以來批准最多死刑執行命令的法務大臣。

上川是靜岡縣第一選區選出的眾議員，已經當選7屆。她畢業於東京大學，之後進入三菱綜合研究所工作，後來前往美國哈佛大學深造，並曾擔任美國參議員的政策幕僚，後來回國進入日本政界。

1996年，上川以無黨籍身分，首度出馬參選眾議員，以第5得票落選，之後加入自由民主黨。她2000年再度以無黨籍參選，首度當選。不過，儘管靜岡縣第一選區已經有公認候選人，她仍強行參選，因此被自民黨除名，直到2001年重新加入自民黨。

上川宣布前已有8人宣布參選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗，及68歲的前內閣官房長官加藤勝信。

日本經濟 自民黨

延伸閱讀

自民黨派閥違法申報政治獻金 首例有罪判決出爐

首度挑戰大位 68歲加藤勝信參選日本自民黨總裁

高市早苗參選自民黨總裁 從政30年二度角逐大位

日本政府發言人林芳正受困電梯 缺席內閣會議

相關新聞

日外相上川陽子宣布參選 第9人角逐自民黨總裁

71歲的日本外務大臣上川陽子今天在東京都召開記者會，正式宣布參加自民黨總裁選舉，是第9名確保推薦人的候選人，也是第2名女...

俄烏戰爭嘗苦果 新兵匆促上陣無戰力 動不動就棄守

烏克蘭軍隊8月越界奇襲俄羅斯庫斯克州，防守的俄軍主要是被徵召入伍的義務役軍人，棄甲丟盔讓烏軍迅速控制大片區域。烏克蘭東部前線也有類似狀況，不過吃虧的換成烏軍，前線老兵抱怨近來被徵召上陣的新兵有的不會拆裝步槍、有的拒絕開槍，還有人直接擅離職守當逃兵，導致防線漏洞百出。

反對司法改革民選法官 墨西哥抗議群眾闖參議院

墨西哥即將卸任總統羅培茲歐布拉多推動的司法改革案，當中有關法官由民選方式產生的內容引發爭議，今天有大批抗議群眾闖入參議院...

第79屆聯合國大會開幕 巴勒斯坦代表團列席

巴勒斯坦代表今天在聯合國大會跟著其他會員國一同入席，儘管不是聯合國正式會員國，但這是巴勒斯坦代表團獲得的新權利

日本公共長椅設計引發熱議 用來坐的或刁難民眾？

東京新宿公共空間的長椅設計成弧狀或在椅面裝防撞桿，讓人難以久坐，「刁難長椅」在日本社群引發討論，其他國家也有類似敵意建築。城市公共空間的長椅不想給人好好坐，行政機關有難處。不過學者指出，長椅的用途其實不只是供人歇腳。

金正恩誓言要和美國打核戰爭

（德國之聲中文網）朝鮮中央通訊社9月10日報道稱，該國領導人金正恩前一天表示要“指數級”擴大其核武庫，從而做好和美國及其盟國的核戰爭准備。 金正恩是在朝鮮國慶日的活動上做出這一表述的。他說，朝鮮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。