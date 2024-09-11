日外相上川陽子宣布參選 第9人角逐自民黨總裁

71歲的日本外務大臣上川陽子今天在東京都召開記者會，正式宣布參加自民黨總裁選舉，是第9名確保推薦人的候選人，也是第2名女性候選人。她表示，「作為首相，我希望在面對難題的時候不逃避，與國民一起，建設一個全新的日本」。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本經濟新聞報導，上川陽子提出包括加薪、強化農林水產業、應對少子高齡化，以及修憲等7項重點政策。她表示，將利用在岸田政權下，自2023年9月以來擔任外相的經驗，「無論面對多大的困難，都會做出判斷，守護國民的生命和財產，並提升日本的能見度」。

上川目標成為日本史上首位女首相，強調女性參與和振興地方的重要性。她表示，「我將重視與國民的對話，把那些無法發聲的意見放在政治中心，認真傾聽難以傳達的女性與兒童的聲音」。

上川曾隸屬岸田文雄擔任會長的岸田派（宏池會），同派系的官房長官林芳正也已經宣布參選。

上川在前首相安倍晉三、菅義偉時期，曾經3度擔任法務大臣，2018年7月，她任內曾簽署死刑執行命令，讓涉奧姆真理教連串犯行（東京地下鐵沙林毒氣等犯行）遭判死刑的13人全數伏法。

除了奧姆真理教的13名死囚之外，她還在2015年6月簽署1人、2017年12月簽署2人，共計簽署16人的死刑執行命令，是日本在1980年代以來批准最多死刑執行命令的法務大臣。

上川是靜岡縣第一選區選出的眾議員，已經當選7屆。她畢業於東京大學，之後進入三菱綜合研究所工作，後來前往美國哈佛大學深造，並曾擔任美國參議員的政策幕僚，後來回國進入日本政界。

1996年，上川以無黨籍身分，首度出馬參選眾議員，以第5得票落選，之後加入自由民主黨。她2000年再度以無黨籍參選，首度當選。不過，儘管靜岡縣第一選區已經有公認候選人，她仍強行參選，因此被自民黨除名，直到2001年重新加入自民黨。

上川宣布前已有8人宣布參選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗，及68歲的前內閣官房長官加藤勝信。