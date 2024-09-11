美中雙雙參與巴西福爾摩沙行動軍演 但不會一起演練

巴西海軍今天表示，中國解放軍本週將首度參與巴西年度軍事演習「福爾摩沙行動」，美軍也將加入。然而，美國國防部表示，美軍並不會與中國解放軍一同訓練。

路透社報導，負責協調演習的巴西海軍在聲明中表示，中國去年派出觀察員出席「福爾摩沙行動」（Operation Formosa）演習，但今年將首次派出地面部隊，美軍則是2023年也有加入演習。

針對今年有中美兩個強權參與演習，巴西海軍表示：「在2024年福爾摩沙行動中，是首次有兩個友好國家派出部隊參與。」聲明沒有具體說明兩國軍方參演規模。

根據聲明，演習將於明天展開，一連舉行3天。巴西軍方將出動3000名士兵，以及戰機、戰車、裝甲車和兩棲戰鬥車、火砲、飛彈和火箭發射器進行訓練。

這場實彈演習將在巴西首都巴西利亞（Brasilia）東北方80公里的福爾摩沙鎮（Formosa）郊區進行。

巴西海軍表示，受邀的軍事人員參加研討會以交流經驗，且來自阿根廷、法國、義大利、巴基斯坦和南非等8個國家的觀察員也將參與其中。

美國國防部發言人彼得．阮（Pete Nguye）表示，美國陸戰隊只會與巴西夥伴一起訓練，「透過與巴西夥伴並肩合作，我們一步步加強在因應區域安全挑戰的集體能力」。