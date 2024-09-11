第79屆聯合國大會開幕 巴勒斯坦代表團列席

巴勒斯坦代表今天在聯合國大會跟著其他會員國一同入席，儘管不是聯合國正式會員國，但這是巴勒斯坦代表團獲得的新權利。

法新社報導，聯合國大會5月以壓倒性多數票數通過決議，聲稱巴勒斯坦人應獲得正式成員資格，但此舉遭到美國阻撓。

聯合國大會在決議案中賦予巴勒斯坦代表團若干新權利，但排除巴勒斯坦代表團的投票權，或成為安全理事會成員的權利。

自今天開始的第79屆聯合國大會會議起，巴勒斯坦代表團可以交付提案與修正案，並與其他會員國一同入席。

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）今天下午在標有「巴勒斯坦國」的桌子前就座，坐在斯里蘭卡與蘇丹中間。

埃及常駐聯合國大使馬默德（Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud）說：「這不僅僅是程序問題，這對我們而言是歷史性時刻。」

如同在決議案通過期間，以色列也譴責這項舉動。

以色列常駐聯合國副代表米勒（Brett Jonathan Miller）說：「目前，任何改善巴勒斯坦人狀態的決定或行動，無論是在聯合國大會或雙邊…整體而言都是對恐怖主義的獎勵，尤其是對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）而言。」

今年4月，在加薩戰爭爆發後，自2012年以來享有「非會員觀察國」地位的巴勒斯坦，再度申請成為正式會員國。

成為正式會員國不僅需要聯合國大會投票表決，也需要安理會的建議。以色列的堅定盟友美國4月18日否決了安理會關於此案的建議。