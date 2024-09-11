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反對司法改革民選法官 墨西哥抗議群眾闖參議院

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導
墨西哥城抗議者闖入參議院會議，議員們正在辯論政府擬議的司法改革，有關於法官將由民選方式產生。美聯社
墨西哥城抗議者闖入參議院會議，議員們正在辯論政府擬議的司法改革，有關於法官將由民選方式產生。美聯社

墨西哥即將卸任總統羅培茲歐布拉多推動的司法改革案，當中有關法官由民選方式產生的內容引發爭議，今天有大批抗議群眾闖入參議院，迫使議員中止這項提案的辯論程序。

法新社報導，專家們說，羅培茲歐布拉多（AndresManuel Lopez Obrador）這項司改法案，將使得墨西哥成為全球唯一各層級法官皆由民選產生的國家。這項法案已在墨國境內掀起大規模示威，引發外交關係緊張，並讓投資人惴惴不安。

墨西哥主要貿易夥伴美國與加拿大已警告，這些改革將破壞三國的貿易協議「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），並對投資產生負面衝擊。

示威群眾今天衝進參議院之後，議長諾羅納（Gerardo Fernandez Norona）宣布「無限期休會」；電視轉播畫面顯示，議會殿堂內湧入大批抗議群眾。

參議院原本預計今天稍晚或明天進行表決，因此於今天開始辯論提案內容。

羅培茲歐布拉多希望法案能於他10月1日交棒給親密盟友薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）之前過關。他主張，目前的法院體系對政治與經濟菁英有利，稱司法系統「糟糕透頂」、腐敗且充斥著裙帶關係。

羅培茲歐布拉多這位左派領袖在記者會上說：「反對這項司改的人士最擔心的莫過於即將失去原有的特權，因為現有司法制度是為有權有勢的人服務、為白領犯罪服務。」

參與一系列反司改抗議行動的包含法院職員與法律系學生等。根據這套司改計畫，除了地方法官，就連最高法官等的高階法官也將經由普選方式選出。

目前在職的法官們，將必須於2025年或2027年加入選舉。

聯合國法官與律師獨立性特別報告員沙特斯威特（Margaret Satterthwaite）說：「這種事不存在於任何其他國家。」

她向法新社表示：「某些國家，像是美國，有些州法官是經選舉產生的；而另外某些國家，像是玻利維亞，則是高級法官是由選舉選出。如果（羅培茲歐布拉多）這項改革通過，就法官遴選辦法這方面來說，將讓墨西哥處於一個有別於其他國家的特殊地位。」

司法改革 墨西哥

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