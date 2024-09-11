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伊朗提供俄羅斯飛彈 歐美祭出新制裁

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

西方國家今天宣布對伊朗實施新制裁，因為伊朗提供短程飛彈俄羅斯，可能於「數週內」用來打擊烏克蘭，並稱這讓威脅歐洲安全衝突的危險升級。

法新社和路透社報導，英國、法國和德國表示，他們將取消與伊朗的雙邊航空協議，並對伊朗的國家航空公司伊朗航空（Iran Air）實施制裁，聲稱德黑蘭一再蔑視有關武器移交的警告。

英法德在聯合聲明中表示：「伊朗和俄羅斯的這種行為使局勢升級，對歐洲安全構成直接威脅。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問倫敦時警告，俄羅斯可能「在數週內」使用這些飛彈攻擊烏克蘭。

他補充說，數十名俄國軍人正在伊朗進行訓練，使用射程120公里的Fath-360飛彈。

他說：「伊朗新總統和外交部長多次表示，他們希望恢復與歐洲的接觸，希望減免制裁，但諸如此類的破壞穩定行動只會適得其反。」

英國政府隨後宣布，已開始「終止英國與伊朗之間的所有直飛航班」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今天表示：「發布關於伊朗向一些國家移交武器的不實和誤導性報導，純粹是惡劣的政治宣傳，目的是掩蓋美國和一些西方國家對加薩（Gaza）種族滅絕事件提供大量非法武器支援。」

卡納尼在外交部的Telegram頁面隨後發聲明表示：「這3個歐洲國家（英法德）的這項行動，是西方針對伊朗人民的敵對政策和經濟恐怖主義的延續，伊朗將做出回應。」

伊朗 俄羅斯 飛彈

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