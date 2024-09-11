凱特王妃完成化療 盼返崗位

英國威爾斯王妃凱特九日發布影片，聲明她已完成癌症化療。凱特今年三月曾以短片宣布罹癌。

九日的影片在八月預錄，地點是英格蘭東部諾福克鄉間。凱特在影片中表示，「隨著夏天將結束，我無法形容，終於完成化療讓我有多麼欣慰」。

凱特坦言一月住院以來，「過去九個月對我們一家人來說非常艱難。正如我們知道，生活可能瞬間改變，我們必須找到方法走過大風大浪和未知道路」。

凱特並說，「現在我的重點是盡我所能，遠離癌症。雖然我已完成化療，但治癒和完全康復的路還很漫長」。她也提到將在有能力時恢復從事王室職務，「我期待重返工作崗位，在未來幾個月內盡可能參與更多公眾活動」。

凱特和夫婿威廉王子的辦公室肯辛頓宮尚未透露凱特罹患何種癌症。凱特一月接受腹部手術之後發現罹癌，在倫敦醫院住院十三個晚上，二月下旬開始接受預防性化療，但直到三月才對外宣布罹癌。六月，凱特出席宣布罹癌後的首場王室活動，在白金漢宮陽台觀看慶祝英王查理三世生日的飛行表演。

華爾街日報九日報導，這次影片是肯辛頓宮所發布，關於凱特一家人最具親密感的影片之一，呈現凱特、威廉及他們三名子女的出遊。凱特與威廉在一處岸邊戲水，兩人還一度溫暖相擁。這可能讓外界對凱特的健康、婚姻狀態相關熱烈臆測打住。

凱特宣布完成化療，也化解籠罩英國王室的部分陰霾。此前她和查理相繼宣布罹癌，加上哈利王子夫婦離開已久，觀察家擔心王室衣缽幾乎得完全由威廉承擔。查理經過治療，四月底恢復公開活動。