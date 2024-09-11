美中戰區指揮官 視訊通話

大陸國防部昨天發布，解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太司令部司令巴帕羅昨上午舉行視訊通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。外電報導，美中正試圖穩定軍事關係，以預防軍事誤判，但巴帕羅也警告中方，勿在南海做出「危險」舉動。

二○二二年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中方切斷與美國軍事聯繫，這次戰區指揮官對話是自此之後雙方首度進行這類溝通。

綜合法新社與路透報導，在貿易、台灣地位和北京在爭議海域日益專斷的做法上，美中始終意見分歧，但雙方也嘗試恢復定期軍事溝通，以防衝突熱點爭議失控。

巴帕羅與吳亞男昨天視訊通話，美軍印太司令部在聲明中表示，巴帕羅強調美軍與解放軍持續聯繫的重要性，並稱高階領袖這類討論旨在釐清意圖，降低誤解或誤判風險。巴帕羅提及近期中方與美國盟友的「不安全互動」，並敦促解放軍重新考慮其在南海及其他區域採行危險、強制性、可能導致局勢惡化的戰術。

大陸國防部指出，這次通話是根據中美元首舊金山會晤（拜習會）共識，但中方並未披露通話具體內容，僅表示雙方就共同關心問題交換意見。

據報導，吳亞男轄管的南部戰區負責解放軍在南海的軍事活動。數月來，中方船艦在南海海域與菲律賓船隻發生多次衝突，引起國際社會高度關注。美軍印太司令部負責範圍涵蓋南海和台灣海峽，就當前局勢發展，兩地緊張情勢升溫，成為美中外交角力熱點。

美國白宮國安顧問蘇利文上月訪問北京時，除與大陸外長王毅進行戰略溝通，也罕見與中共中央軍委副主席張又俠會面，當時美中雙方同意，適時舉行兩軍戰區指揮官通話。