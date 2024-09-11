往來北韓俄羅斯航班激增 兩國關係升溫疑引中國不滿

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

今天發布的1份飛航資料分析報告指出，過去1年北韓空域出現的俄羅斯航班「空前激增」，顯示平壤與莫斯科的關係日益提升，這已引起西方國家關切，並似乎引發中國不滿。

法新社報導，擁核的孤立國家北韓2020年初為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉國門，直至去年才開始恢復國際航班，但架次有限。

不過，總部設於南韓的北韓分析網站NK Pro指出，北韓空域已「猛然恢復生氣」，如今每天約有350架航班，原因包括來訪的「俄羅斯班機數量以空前幅度激增」。

NK Pro的報告寫道：「（北韓）航空旅遊幾乎全面停擺3年半後，紀錄顯示，自去年7月至今年8月航班數量持續攀升，其中包括俄羅斯政府與軍方航班增加，遠超過疫情前的水準。」

報告還說：「往來的俄羅斯航班驟增，顯示莫斯科與平壤的關係正在深化。這個趨勢在俄羅斯全面侵略烏克蘭後加快，因為俄國在國際間日益孤立。」

另一方面，NK Pro的報告指出，儘管北韓空中交通更加繁忙，但國航高麗航空（Air Koryo）航班的總體恢復情況仍遲緩，顯然「即使（北韓的）COVID-19防疫管制已鬆綁，與中國的經濟往來尚未完全復原」。

疫情前中國觀光客是北韓外匯一大來源。南韓智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究員李東奎（Lee Dong-gyu，譯音）告訴法新社，看來中國不滿北韓與俄羅斯的關係升溫。

他說：「我認為中國對北韓感到不滿，而北韓與俄羅斯有密切的軍事關係。他們（中國）正試圖藉由不重啟觀光來向北韓傳達不滿訊息。」

俄羅斯 北韓 國際航班

延伸閱讀

美英重申致力台海和平 證實伊朗供應俄羅斯飛彈

北韓垃圾氣球上綁定時發熱器 成引發火警元凶

情資：伊朗向俄供應彈道飛彈 美警告嚴重後果

北韓官媒：金正恩表示將迅速增加核武數量

相關新聞

凱特王妃完成化療 盼返崗位

英國威爾斯王妃凱特九日發布影片，聲明她已完成癌症化療。凱特今年三月曾以短片宣布罹癌。

中國大陸籍播音員脫稿事件 NHK會長等多位主管受懲處

日本放送協會（NHK）今天公布調查NHK電台8月19日遭到外包公司雇員中國籍男性播音員脫稿播報事件的結果，多位主管遭到減...

中國大陸部署南海船艦數續創新高 菲律賓：無法接受

中國部署在南海菲律賓索討區域的船艦數量持續增加，再創今年新高。菲律賓海軍官員表示，雖然數量尚不足以為慮，卻無法接受

俄羅斯展開大型海上軍演 中國大陸派軍艦和補給艦參與

俄羅斯和中國軍艦今天展開聯合海上軍演，這是莫斯科當局聲稱範圍從地中海延伸到太平洋水域一系列大型海上軍演的一環

凱特親自宣布結束癌症化療 威廉承認「仍有很長的路要走」

英國王儲威廉的妻子凱特9日宣布已完成癌症化療，威廉10日獨自出席公開活動時承認，凱特在抗癌之戰「仍有很長的路要走」。

美商與塔塔合作 超級大力士軍機將於印度製造

美國洛克希德馬丁公司與印度塔塔集團宣布建立新的合作夥伴關係，未來將在印度生產C-130J超級大力士軍用運輸機，此舉除增強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。