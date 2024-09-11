往來北韓俄羅斯航班激增 兩國關係升溫疑引中國不滿

今天發布的1份飛航資料分析報告指出，過去1年北韓空域出現的俄羅斯航班「空前激增」，顯示平壤與莫斯科的關係日益提升，這已引起西方國家關切，並似乎引發中國不滿。

法新社報導，擁核的孤立國家北韓2020年初為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉國門，直至去年才開始恢復國際航班，但架次有限。

不過，總部設於南韓的北韓分析網站NK Pro指出，北韓空域已「猛然恢復生氣」，如今每天約有350架航班，原因包括來訪的「俄羅斯班機數量以空前幅度激增」。

NK Pro的報告寫道：「（北韓）航空旅遊幾乎全面停擺3年半後，紀錄顯示，自去年7月至今年8月航班數量持續攀升，其中包括俄羅斯政府與軍方航班增加，遠超過疫情前的水準。」

報告還說：「往來的俄羅斯航班驟增，顯示莫斯科與平壤的關係正在深化。這個趨勢在俄羅斯全面侵略烏克蘭後加快，因為俄國在國際間日益孤立。」

另一方面，NK Pro的報告指出，儘管北韓空中交通更加繁忙，但國航高麗航空（Air Koryo）航班的總體恢復情況仍遲緩，顯然「即使（北韓的）COVID-19防疫管制已鬆綁，與中國的經濟往來尚未完全復原」。

疫情前中國觀光客是北韓外匯一大來源。南韓智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究員李東奎（Lee Dong-gyu，譯音）告訴法新社，看來中國不滿北韓與俄羅斯的關係升溫。

他說：「我認為中國對北韓感到不滿，而北韓與俄羅斯有密切的軍事關係。他們（中國）正試圖藉由不重啟觀光來向北韓傳達不滿訊息。」