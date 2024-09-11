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日外相上川陽子 表態選黨魁

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本外務大臣上川陽子十日表態參選自民黨總裁，她是繼經濟安保擔當大臣高市早苗後，第二位表明角逐大位的自民黨女性參選人，也是從政廿四年來首度挑戰大位。

這場選舉預計九月十二日公告、廿七日投開票，有意參選人數已逾十人。自民黨目前在國會掌握多數席次，新任總裁將成為新首相。

七十一歲的上川是靜岡縣第一選區眾議員，至今當選七屆，歷任少子化對策擔當大臣及法務大臣等要職。二○一八年七月她在法務大臣任內，讓犯下東京地鐵沙林毒氣案的奧姆真理教十三名死囚全數伏法。由於憂心奧姆真理教同情者報復，上川至今仍有隨扈保護。

上川宣布參選前，已有八人宣布參選，包括四十九歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、六十七歲自民黨前幹事長石破茂、六十一歲數位大臣河野太郎、六十三歲內閣官房長官林芳正、六十八歲自民黨幹事長茂木敏充、四十三歲前環境大臣小泉進次郎、六十三歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗，及六十八歲的前內閣官房長官加藤勝信。

日本新聞網民調顯示，自民黨新總裁人選支持度，小泉二成八五第一、石破二成三一次之、高市百分之九點二第三、河野百分之六點四第四、上川百分之六點一排第五。

日本 自民黨

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