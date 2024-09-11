規範AI軍事應用 美點頭陸反對

南韓一場全球峰會十日宣布一項不具法律約束力的「行動藍圖」，規範人工智慧（ＡＩ）在軍事領域的使用。九十六個國家派遣政府代表與會，其中美國等約六十國同意前述文件，但中國大陸等約卅國不支持。

在首爾登場的第二屆「負責任的人工智慧軍事用途峰會」（ＲＥＡＩＭ）為期兩天，共同主辦國還有荷蘭、新加坡、英國和肯亞。首屆峰會去年在荷蘭海牙舉行，當時約有六十國支持一份溫和的「行動呼籲」，但沒有做任何法律承諾。

這次行動藍圖新增的細節，包括需要防止ＡＩ被恐怖組織在內的行動者用於擴散大規模毀滅性武器（ＷＭＤ）。該文件並指出，有關核武部署，人類維持一切行動的控制和參與至關重要，另也提到在軍事領域運用ＡＩ能力時，應遵守其適用的國家法律和國際法，ＡＩ應用也應符合道德並以人為本。

中國駐首爾大使館並未立即回應法新社置評請求。路透報導，中國等國雖派員參加但不支持前述文件，顯示當事各方之間仍存在明顯歧見。

參與圓桌會議的各國政府代表於十日表示，今年的藍圖更著重於實際行動，符合ＡＩ風險討論的進展，以及ＡＩ的軍事應用發展，例如烏克蘭正推出的ＡＩ無人機。烏國也支持該文件。

荷蘭國防部長布瑞克曼向路透說，「我們正在採取進一步的具體措施。去年更著重於建立共識，而現在我們正朝著具體行動邁進」。這包括規畫應進行何種風險評估、人為控制等重要條件，以及如何採取信任建立措施，來管理這些風險。