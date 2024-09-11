投書美媒每日前鋒報 林佳龍：停止扭曲聯大2758決議

中央社／ 紐約10日專電

美國伊利諾州「每日前鋒報」（Daily Herald）刊登外交部長林佳龍專文，呼籲國際支持台灣納入聯合國體系，停止扭曲聯合國大會第2758號決議。

聯合國大會在紐約召開前夕，伊利諾州大報「每日前鋒報」9日刊登林佳龍以「將台灣納入聯合國體系才可確保和平」為題的專文指出，台灣製造全球90%的高階半導體產品及人工智慧革命所需的先進晶片，是全球供應鏈中不可或缺的夥伴。

此外，全球約半數貨輪航經台灣海峽，台海為重要國際航道。儘管台灣堅定維護台海和平穩定，中國卻持續加劇對台挑釁。

近年來，全球領袖在包括7大工業國集團（G7）、歐盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國協（ASEAN）等多個國際場域，強調維護台海和平穩定的重要性，聯合國卻未能採取具體行動因應中國造成的挑戰或將台灣納入體系。

聯合國當前最迫切的工作是停止屈從中國壓力，勿再扭曲聯大1971年通過的第2758號決議。決議異於中華人民共和國惡意錯誤詮釋，內容既未敘明台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中國在聯合國體系代表台灣。

這項決議未提及台灣，也與台灣無關，蓄意把決議與北京的「一中原則」不當連結，與美國採行的「一中政策」大相逕庭，中華人民共和國蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及其專門機構的合法權利。

過去數十年來，台灣已對外證明為負責且可靠的夥伴，最近也就落實聯合國永續發展目標做出重要貢獻。接納台灣有意義參與無疑是聯合國緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。為了更好的世界，聯合國體系現在就需納入台灣。

「每日前鋒報」創立於1871年，為伊州第3大報，發行量逾10萬份。

台海 美國 聯合國

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