美英重申致力台海和平 證實伊朗供應俄羅斯飛彈

美國國務卿布林肯今天在倫敦與英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」。布林肯在會後聯合記者會表示，雙方談及如何共同確保台灣海峽和平穩定，及南海的航行和飛越自由。

布林肯（Antony Blinken）強調，維持區域和平穩定及「現狀」，對全球各國至關重要。

布林肯並證實俄羅斯已收到伊朗供應的短程彈道飛彈Fath-360，並有意在「數週內」將這些飛彈投入烏克蘭戰場。

布林肯稱這意味烏克蘭局勢的「戲劇化升級」。這些短程飛彈將顯著提升俄羅斯的行動彈性、範圍和能力，讓俄羅斯可投入更多本國生產、但產量相對有限的長程飛彈，用於對烏克蘭境內目標的長程打擊，同時以短程飛彈打擊距前線較近的目標，而不需為此投入較長程飛彈。Fath-360最大射程約120公里。

8月以來即陸續有歐洲、烏克蘭消息人士向媒體透露，伊朗可能短期內就會向俄羅斯供應彈道飛彈，情資顯示應為Fath-360，且數量可能超過200枚。不過，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）和英國對外情報機關「軍情六處」處長摩爾（RichardMoore）7日在倫敦罕見同台出席公開活動時，未正面證實這項消息。

伊朗之前已向俄羅斯供應攻擊型無人機、訓練俄方人員操作，並在俄羅斯境內建立工廠。布林肯今天說，儘管美方已公開、私下警告伊朗一段時間，切勿向俄羅斯提供飛彈，情資顯示，已有數十名俄方人員在伊朗境內學習操作Fath-360。同時，伊朗尋求在核武和太空領域取得俄方更多協助。

在烏克蘭局勢恐進一步惡化的情況下，布林肯與拉米（David Lammy）今天共同宣布，本週將首度一同訪問基輔，了解烏方需求、策略和對情勢的評估。英美並將對伊朗實施新一波制裁。

對於媒體追問美方究竟何時解除對烏克蘭使用美製武器打擊俄羅斯境內目標的禁令，包括進行長程打擊，布林肯今天未正面回應，僅提到需考慮多項因素，包括烏方能否有效使用相關武器、這麼做是否為有效策略的一環，並強調與拉米一同訪問基輔、與烏方高層當面溝通的重要性。

布林肯提到，伊朗直接支援俄羅斯，中國則是間接支援，但無論是直接或間接援俄，都是在延續衝突、威脅歐洲，而俄羅斯是「歐洲自冷戰結束以來面臨的最大威脅」。

他指出，俄羅斯能夠繼續對烏克蘭的侵略戰爭，主要原因之一是有中國協助強化軍工業，而中國是俄羅斯取得工具機及微電子產品的最大來源。

布林肯提到，有越來越多盟友夥伴意識到，歐洲－大西洋與印度－太平洋的區域安全相互交織影響，並因此進而採取行動，2021年成立的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）是其中一個例子。

有鑑於全球安全情勢日益嚴峻，布林肯說，美方鼓勵北大西洋公約組織（NATO）盟友及夥伴提高防衛支出，並肯定英國有意將防衛支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.5%。