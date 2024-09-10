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陸商業經濟利益介入 魔掌伸向台灣僅存非洲邦交國

中央社／ 史瓦帝尼首都姆巴巴內10日綜合外電報導

新聞網站Semafor Africa今天披露，中國正在非洲南部的史瓦帝尼王國建立其商業和經濟利益，跡象顯示台灣在非洲僅存的邦交國史瓦帝尼正逐漸向北京當局靠攏。

在上週中非合作論壇北京峰會，史瓦帝尼是非洲54國中唯一婉拒參加的國家。即使中國明確要脅切斷與史瓦帝尼的所有貿易，史瓦帝尼長期以來拒絕斷絕和台灣的關係。

儘管史瓦帝尼當局上週拒絕出席這場峰會，但商界人士告訴Semafor Africa，當局正悄悄對中國軟化。這迫使台灣不得不面對現實，那就是中國企業、商界人士、甚至是國家層級參與者正在這個王國的經濟方面深入紮根。

台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇告訴Semafor Africa，大量的中國籍人士湧入這個人口只有120萬的內陸小國，遲早將「破壞」台灣與這個王國的特殊關係。

根據Semafor Africa報導，另一個史瓦帝尼與北京關係融冰的跡象發生在2023年底，當時史瓦帝尼礦業管理委員會主席古杜扎親王（Prince Guduza Dlamini）率領一個由知名商界人士組成的代表團訪問中國，據報是為了吸引中國投資人，並且替建立外交關係鋪路。

史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅（AlpheousNxumalo）駁斥代表團的任務是為啟動建立外交關係程序的說法。

不過，不僅限於民間商界人士，中國央企中國電力建設集團2023年5月取得史瓦帝尼政府一紙金額1億6500萬美元合約，以興建姆帕凱尼土石壩（MpakeniEmbankment Dam）。

史瓦帝尼政府則在聲明中指出，該國「尚未和中國建立外交關係」，而是已認可中國電力建設公司在非洲南部的品牌影響力。

台灣於1968年在史瓦帝尼首都姆巴巴內（Mbabane）設立大使館，同年該國脫離英國獨立。即使其他國家轉向中國靠攏，史瓦帝尼和台灣的邦誼仍不變。

北京 史瓦帝尼

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