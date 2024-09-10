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布林肯指控伊朗已運交短程彈道飛彈給俄羅斯 可能幾周內就會動用

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿布林肯10日在倫敦舉行記者會。法新社
美國國務卿布林肯10日在倫敦舉行記者會。法新社

美國國務卿布林肯10日表示，伊朗已向俄羅斯送交短程彈道飛彈，俄軍「可能在幾周內於烏克蘭使用」。

天空新聞與華盛頓郵報報導，正在訪問英國的布林肯跟英國外交大臣拉米舉行聯合記者會時表示，此一事態發展「威脅整個歐洲」，並表明伊朗「破壞穩定的影響力遠遠超出了中東」。

布林肯表示，「數十名俄羅斯軍人已在伊朗接受了使用法塔赫-360近距離彈道飛彈系統的培訓」；法塔赫-360飛彈的最大射程約120公里。

布林肯稱，「我們已公開和私下警告德黑蘭，採取這一步驟將是危險的升級。俄羅斯現在已收到這些彈道飛彈的出貨，有可能幾周內在烏克蘭用它們對付烏克蘭人」，但他並未說明這些飛彈何時運往俄羅斯。

布林肯說，「俄羅斯擁有一系列自己的彈道飛彈，但伊朗飛彈的供應，讓俄羅斯能將更多庫存用於距離前線更遠的目標」。

拉米則表示，伊朗向俄羅斯供應彈道飛彈「絕對是一次嚴重升級」，並稱英方正在「協調」。但當記者問及，他是否會批准烏克蘭使用「暴風影」長程飛彈打擊俄羅斯境內的目標時，拉米表示，他不會評論「作戰問題」。

伊朗官員本周否認他們已將武器送交俄羅斯。

伊朗 俄羅斯 彈道飛彈

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