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葡萄牙新政府延續前朝政策 禁止中國5G設備

中央社／ 里斯本9日綜合外電報導

葡萄牙基礎建設部長魯茲（Miguel Pinto Luz）今天表示，中右翼新政府將延續前朝禁令，禁止電信公司在其5G網路中使用中國設備。

路透社報導，2023年5月，葡萄牙社會黨（SocialistParty）前政府執政期間，葡國網路安全委員會（CSSC）禁止電信營運商在高速5G（第5代行動通訊技術）行動網路與4G平台上使用中國設備。

網路安全委員會是葡萄牙總理的諮詢機構，上述禁令對中國科技巨擘華為公司進軍葡國5G市場與可能續約的努力構成打擊。

今年4月，葡萄牙中右翼「民主聯盟」（DemocraticAlliance）領袖蒙特內哥羅（Luis Montenegro）出任新政府總理。

葡萄牙新政府基礎建設部長魯茲今天晚間告訴新聞頻道NOW：「某些政策必須具有連續性，安全是其中之一。」

歐洲和美國擔心中國參與關鍵基礎設施可能損害安全，但北京當局和華為拒絕此一觀點。去年9月，華為針對葡萄牙網路安全委員會的禁令決議，向里斯本一家法院提起訴訟。

魯茲指出，支持網路安全委員會立場的工作小組強調，須讓電信系統不易受到潛在威脅滲透。

他承認，葡萄牙採取的路線比一些歐洲國家更嚴格，而且更與美國一致，但他表示，這「世界已經改變…（美中）兩極之間的經濟和地緣政治戰爭不斷加劇」。

網路 美國 葡萄牙

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