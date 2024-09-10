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中國大陸籍播音員脫稿事件 NHK會長等多位主管受懲處

中央社／ 東京10日專電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

日本放送協會（NHK）今天公布調查NHK電台8月19日遭到外包公司雇員中國籍男性播音員脫稿播報事件的結果，多位主管遭到減薪處分，國際廣播主管辭職。

日本讀賣新聞報導，NHK會長（董事長）稻葉延雄今天在記者會上表示，這次的事件可謂是「廣播劫持」的事態，牴觸了NHK自己所規定的國際節目標準等，事態極為嚴重，要為此再度深表歉意。

NHK公布主管該負的責任及懲處。負責國際放送（廣播）的理事傍田賢治今天辭職。傍田今年4月才就任此職。

此外，NHK會長稻葉延雄、副會長井上樹彥、專務理事山名啟雄、理事中嶋太一等4名主管一個月份薪資減半。NHK國際放送局長天川惠美子等5名職員減薪、與中國男播音員簽約的NHK全球媒體服務公司（NHK Global Media Services, Inc.）社長神田真介、專務馬場廣大減薪。

NHK考慮對該中國籍男播音員提出信用毀損等的損害求償訴訟，也正慎重考慮是否提出刑事訴訟。

該名中國籍男播音員與NHK相關團體簽約，2002年起的工作是將新聞原稿翻譯成中文並播放，每週約2次。8月19日NHK國際放送（廣播）等直播節目，他在播報日本靖國神社遭中國人塗鴉新聞時，脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，並以英文說出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論，時間約20秒。

事發後，該名中國籍男播音員已與NHK相關團體解約。NHK調查指出，該男過去3個月並無脫稿播報的情況，但他曾對NHK職員表示，對中國當局的反應感到不安，也對於未調薪感到不滿。

NHK調查顯示，該名中國籍男播音員脫稿播報當天，曾向導播大聲地反映說，「NHK的原稿寫得曖昧，把這曖昧的內容翻譯成中國播報的話，個人會有危險」、「NHK要如何負責」。他身邊的編輯僅告知他「不要大聲說話」。

後來，該中國男播音員就脫稿播放，NHK電台的編輯等措手不及，無法因應。播報後，編輯等問質問該男「為何做出那樣的事」，該男回應「我要辭職」、「我無法為了日本的國家宣傳再承擔更多風險了。其餘的，就透過代理人。」之後，該男離開職場，至今NHK未聯絡上他。

NHK 國籍 日本

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