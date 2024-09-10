凱特親自宣布結束癌症化療 威廉承認「仍有很長的路要走」

英國王儲威廉的妻子凱特9日宣布已完成癌症化療，威廉10日獨自出席公開活動時承認，凱特在抗癌之戰「仍有很長的路要走」。

英媒GB News與LBC報導，威廉正在威爾斯南部進行公務活動，會見了一群學生與其他粉絲，一位74歲的王室粉絲托馬斯（Pauline Thomas）就請他向凱特轉達祝福。

威廉跟托馬斯說，「這是好消息，但仍有很長的路要走」。

根據報導，威廉視察了威爾斯拉內利（Llanelli）的瑞士谷社區小學，慶祝威爾斯的體育與文化，並且會見當地社區居民，數位民眾表達了他們對凱特的祝福。威廉則向大家表示了感謝，還接過了2個人遞過來的卡片，並跟眾人一起大笑與開玩笑。