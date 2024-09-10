教宗東帝汶主持彌撒 近半人口約60萬人參加

羅馬天主教教宗方濟各今天在東帝汶為估計60萬信徒主持彌撒，這個教廷之外最名副其實天主教國家有近半人口在熱帶地區的燠熱之中參加這場聚會。

法新社報導，教廷在聲明中引述當局說法指出，東帝汶全國130萬人口就有約60萬人出席彌撒，為在教廷之外參加教宗相關活動按照人口比例計算數字最高的一次。

天主教徒占東帝汶總人口約98%。教宗方濟各（Pope Francis）是繼教宗若望保祿二世（Pope JohnPaul II）於1989年之後，第2位到訪的教宗。

這場彌撒是方濟各12天亞太行程中，在第3站的重頭戲。他之前已經走訪印尼和巴布亞紐幾內亞，接下來還會前往最後一站新加坡。

今天稍早，方濟各在首都狄力（Dili）的主教座堂接見信眾，敦促他們傳播「福音的馨香」，以對抗酗酒、暴力和不尊重婦女。

他抵達東帝汶首日向當地領導階層演說時，讚揚自從2002年獨立以來的「和平」新時代。針對東帝汶神職人員涉及性侵孩童醜聞，他也呼籲官員遏止兒童遭到侵害。

教宗到訪前，警方對街頭小販和報導鎮壓的記者採取行動，被認為與教宗抵達前的準備工作有關之後，批評聲浪不斷升高。上週曝光的影片顯示，警方在教宗到訪狄力期間會行經的路段驅離街頭小販，也引發不滿。

東帝汶是全球最貧困的國家之一，格外仰賴專家所說，可能於數年內耗盡的石油和天然氣收益。儘管如此，東帝汶政府仍鋪張歡迎方濟各到訪，總計耗費1200萬美元（約新台幣3億8570萬元），而其中光是打造巨型十字架旁的彌撒祭壇就花了100萬美元。