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俄羅斯展開大型海上軍演 中國大陸派軍艦和補給艦參與

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導
圖為2023年7月20日「北部．聯合─2023」演習開幕時，中俄參演艦艇編隊開展海空護航演練。新華社
圖為2023年7月20日「北部．聯合─2023」演習開幕時，中俄參演艦艇編隊開展海空護航演練。新華社

俄羅斯和中國軍艦今天展開聯合海上軍演，這是莫斯科當局聲稱範圍從地中海延伸到太平洋水域一系列大型海上軍演的一環。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，4艘中國軍艦和一艘補給艦夥同俄羅斯艦艇在海參崴（Vladivostok）以南的彼得大帝灣（Peter the Great Bay）進行軍演，目的在「捍衛海上交通和海上經濟活動區域」。

俄羅斯國防部表示，這些演習是範圍從地中海到太平洋更大規模俄羅斯軍演的一部分。俄羅斯在這一系列大規模演習中派出400多艘軍艦、潛艦和補給艦，演習範圍包括太平洋、北極海、地中海、波羅的海和裏海，將持續至9月16日。

中國官方新華社報導，中國與俄羅斯舉行聯合軍演的目的是深化「中俄兩軍戰略協作水平，增強共同應對安全威脅的能力」。

俄羅斯 軍演

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