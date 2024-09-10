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中國大陸部署南海船艦數續創新高 菲律賓：無法接受

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓與中國大陸船隻近日於南海多次發生碰撞。圖／法新社
菲律賓與中國大陸船隻近日於南海多次發生碰撞。圖／法新社

中國部署在南海菲律賓索討區域的船艦數量持續增加，再創今年新高。菲律賓海軍官員表示，雖然數量尚不足以為慮，卻無法接受。

根據菲律賓海軍的每週監控報告，9月3日至9日期間，有207艘中方船艦出現在南海的菲律賓索討水域，也就是菲律賓向南海延伸的200海里專屬經濟區範圍。

在207艘船艦之中，6艘是海軍軍艦、18艘是海警船、182艘是可疑民兵船，還有1艘是科研船；就地點而言，出現在仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域的船數最多，其次是鱟藤礁（Iroquois Reef）。

雖然中方船艦總數超越前一週的203艘，再次刷新今年以來的最高紀錄，但軍艦與海警船卻有所減少，不排除與熱帶風暴摩羯（Yagi）吹襲有關。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在記者會上說，中方船艦的數量「不足為慮」，但「無法接受」，因為這些中國艦船都在菲律賓的專屬經濟區範圍內。

崔尼代估算，中國在南海約有400艘軍艦、海警船和民兵船的正常投射能力，等到中國開始從其他軍區調動船艦前來時，才是菲國應該警惕之時。

中菲公務船近來多次在仙賓暗沙一帶發生碰撞，最近一次是在8月31日；根據菲方說法，中方海警船多次「直接蓄意衝撞」菲國海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua），在船身撞出多個破洞。

崔尼代表示，馬格巴努亞號仍駐紮在仙賓暗沙海域、依然適航，菲律賓海軍與海岸防衛隊將不會因中方的任何行動而退縮。

他補充，中方在仙賓暗沙船數多的原因很明顯，至於為何在鱟藤礁也有很多船，則有待調查。

另一方面，菲律賓軍方公共事務辦公室今天發布新聞稿稱，菲律賓副參謀總長寇杜拉（Arthur M.Cordura）9日在馬尼拉與來訪的美國陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）會面，討論如何進一步深化合作，包括未來的聯合演習。

新聞稿指出，菲律賓軍方盼與更多國家合作，促進以法治為基礎的國際秩序和印太區域的穩定與繁榮。

南海 海軍 菲律賓

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