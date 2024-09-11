金正恩誓言要和美國打核戰爭

（德國之聲中文網）朝鮮中央通訊社9月10日報道稱，該國領導人金正恩前一天表示要“指數級”擴大其核武庫，從而做好和美國及其盟國的核戰爭准備。

金正恩是在朝鮮國慶日的活動上做出這一表述的。他說，朝鮮必須准備好“核軍力”，並且隨時准備好妥善動用，從而保衛國家的安全。這位現年40歲的領導人稱，為了應對美國及其“跟班”的威脅，強大的軍力是不可或缺的；而朝鮮提升核力量的主要原因就是美韓新防御策略正在將美國核武器與韓國常規武器結合起來。

可能再進行武器試驗

金正恩以往也發出過類似的威脅。不過分析人士認為，此番表態意味著朝鮮有可能在11月美國大選前進行挑釁性的武器試驗。朝鮮從2022年起就大幅加快了武器研發計劃，導彈試射次數不斷增多。一些專家指出，平壤目前已經掌握了能夠打擊韓國和日本關鍵目標的中短程導彈技術，但還需要克服一些技術障礙才能生產能夠打擊美國本土的洲際導彈。

9月10日，韓國與聯合國軍司令部各成員國代表舉行防務會議，商討應對朝鮮的軍事威脅。德國也在8月加入了由駐韓美軍領導的聯合國軍司令部。平壤方面則對德國的舉動表示惱火。在朝鮮眼中，承諾在半島開戰時保衛韓國的聯合國軍司令部就是一個“非法戰爭組織”。

（路透社、美聯社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】