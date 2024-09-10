颱風摩羯越南釀87死 首都河內市紅河水位創16年紀錄

颱風摩羯已造成越南87人死亡、70人失蹤。由於上游持續洩洪，首都河內市紅河水位高漲，創16年來紀錄，橫跨紅河的龍邊橋下午已禁止通行，全市高度警戒洪水帶來的生命財產威脅。

越南北部在颱風摩羯肆虐過後仍頻繁降雨，土石流及洪水在多個省市造成嚴重死傷。越南快訊（VnExpress）引述越南農業與農村發展部堤壩管理與自然災害防治局數據，至目前已有87人死亡、70人失蹤。

首都河內市今天下午雨勢暫歇，相關單位大舉出動清理日前被風吹倒的樹木，以免洪水爆發加劇災情。颱風摩羯造成河內市約2.5萬棵樹木倒塌，當前清理重點以會影響交通的路樹為主，後續再處理公園內的倒樹。

上游山區持續洩洪中，紅河流經河內市段的水位還在上升，今天下午水位已達1級警戒（3級為最高）的9.5公尺，創16年來紀錄。橫跨紅河的龍邊橋（Long Bien）下午3時起全面禁止通行。

河內市另一座橫跨紅河的章陽橋（Chuong Duong）今天上午8時30分起已限制部分車輛通行，包括9人座以上車輛和小貨車等都禁止上路。附近居民自昨天深夜陸續撤離，由於水深及胸還出動救生艇協助。

紅河全長1149公里，發源於中國雲南省，在越南境內的河段達510公里。鑒於防災需要，中國在回覆越南所發送的公函中表示，目前紅河上游的兩座中國水力發電廠已暫時停止運作，未有洩洪計畫。