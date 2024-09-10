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日本外相上川陽子表態參選自民黨總裁 昔執行邪教13人死刑後隨扈保護

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本外務大臣上川陽子今天表態參選自民黨總裁，預定明天舉行記者會。 歐新社
日本外務大臣上川陽子今天表態參選自民黨總裁，預定明天舉行記者會。 歐新社

日本外務大臣上川陽子今天表態參選自民黨總裁，預定明天舉行記者會。她是本次選舉繼經濟安保擔當大臣高市早苗後，第2位角逐大位的自民黨女性，也是從政24年來首度挑戰大位。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

在71歲的上川宣布前已有8人宣布參選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗，及68歲的前內閣官房長官加藤勝信。

●執行奧姆真理教13人死刑 此後隨扈常伴左右

上川是靜岡縣第1選區選出的眾議員，至今當選7屆，歷任少子化對策擔當大臣及法務大臣等要職。

她最讓人印象深刻的部分，就是2018年7月在法務大臣任內，讓涉奧姆真理教連串犯行（東京地下鐵沙林毒氣等犯行）遭判死刑的13人全數伏法。

上川當時在記者會說明執行死刑理由時說：「這是過去沒有前例、也不能再發生的窮凶惡極犯行，讓我國及外國人陷入極度恐慌並震撼社會。」

日媒過去報導指出，上川當年堅決的態度，至今仍讓許多人印象深刻，但因為無法排除崇拜奧姆真理教及麻原彰晃的人可能會對上川進行「報復」，所以上川即使卸任法務大臣後，不論走到哪裡都過著必須要有隨扈保護的生活。

●上川喊組「陽子隊」 力拚首位女日相

日本放送協會（NHK）報導，上川今天出席一場會議，與會成員都是力挺自己的議員。她在致詞開頭就開門見山地說：「我已經找到20位推薦人，可以參選這次的總裁選舉。」

上川接著說，為了讓全日本都能涌現「誕生日本第一位女性首相」的聲音，她會竭盡全力開展相關活動，「所以請大家和我一起作為『陽子隊』共同努力」。

這是上川從2000年首度當選眾議員踏入政壇後，政治生涯首度挑戰總裁選舉。

上川1953年出生靜岡市，現年71歲。東京大學畢業後進入三菱綜合研究所工作，在當年男女平等觀念薄弱之時，她的工作主要是「事務職」（行政職）。

日本1985年制定的「男女雇用機會均等法」為上川職涯帶來重大轉變，因為這項法律改變了日本社會及公司制度，讓上川可以透過考試擔任研究職務。

●曾赴哈佛深造 從政之路非一帆風順

上川1986年到1988年間赴美國哈佛大學研究所深造學習政治行政學，她曾說「因為自己在智庫工作，希望能在引領資訊化時代的美國求學，為日本的政策制訂提供協助」。

上川的從政之路並非一帆風順，她1996年以無黨籍身分首度挑戰靜岡縣第1選區眾議員，結果以第5名慘敗落選。

之後她加入自民黨，雖然在2000年的眾議員選舉捲土重來以些微差距險勝，但因為她不顧自民黨當時已在同選區提名人選強行參選，選前就遭自民黨除名，不過又在隔年獲自民黨回復黨籍。

上川2003年在眾議員選舉的單一選區敗北，隨後在比例代表選區「復活」當選；2004年擔任自民黨女性局長，2007年首度獲邀入閣。

隨著自民黨2012年重返執政，上川從2014年到2021年期間共3度出任法務大臣，在職天數總計1161天。上川2021年10月隨著當時的首相菅義偉內閣總辭卸任，之後在2023年9月獲岸田延攬入閣擔任外務大臣。

日本 自民黨

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