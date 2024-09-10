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全球峰會南韓宣布AI軍事應用「行動藍圖」 大陸不支持

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
在韓國舉辦的一場全球峰會今天宣布一項「行動藍圖」，規範人工智慧（AI）在軍事領域的使用。 法新社
在韓國舉辦的一場全球峰會今天宣布一項「行動藍圖」，規範人工智慧（AI）在軍事領域的使用。 法新社

在韓國舉辦的一場全球峰會今天宣布一項「行動藍圖」，規範人工智慧（AI）在軍事領域的使用，這份藍圖跟去年類似文件相比提供更多實際指導方針，但仍不具法律約束力。

路透社報導，派遣政府代表參加峰會的96個國家中，包括美國在內，有約60國同意這份「行動藍圖」，但中國是不支持這份文件的國家之一。

今年在首爾舉辦的是第2屆「負責任的人工智慧軍事用途峰會」（Responsible AI in the Military Domain,REAIM），首屆峰會去年在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）舉行，當時約有60個國家支持一份溫和的「行動呼籲」，但沒有做出任何法律承諾。

參與圓桌會議的各國政府代表今天表示，今年的「藍圖」更著重於實際行動，這與AI風險討論的進展，以及AI的軍事應用發展（例如烏克蘭推出的AI無人機）相符。

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）告訴路透社：「我們正在採取進一步的具體措施。去年…更著重於建立共識，而現在我們正朝著具體行動邁進。」

布瑞克曼說，這包括規劃應該進行何種風險評估、人為控制等重要條件，以及如何採取信任建立措施來管理這些風險。

文件中新增的細節包括需要防止AI被恐怖組織在內的行動者用於擴散大規模毀滅性武器（WMD），以及在核子武器運用中，人類應保有控制和參與的重要性。

AI 南韓

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